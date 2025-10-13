Menü Kapat
19°
Gündem
 13.10.2025

Araç sahipleri dikkat! Bunları sakın yapmayın: Yeni cezalar yolda

Araç sahiplerini çok yakından ilgilendiren yeni kanun teklifi bu hafta TBMM'nin ana gündem maddesi olacak. Trafikte kavga ve saldırı, düğün konvoyuyla trafiği felç etmek, hastane önü hız limiti aşma, kırmızı ışıkta geçme, alkollü araç kullanma gibi hukuksuzluklara bir dizi ceza yağacak. Cezalar bu yıl yürürlüğe girerse, yıl sonunda yeniden değerleme oranıyla en az yüzde 25 daha artacak. Sadece araç kullanırken telefonla konuşmanın cezası bile 5 bin liradan başlayacak. İşte yürürlüğe girecek yeni cezaların detayları...

Araç sahipleri dikkat! Bunları sakın yapmayın: Yeni cezalar yolda
Yeni kanun teklifine göre, yerleşim yeri olan yerlerde makas atmanın cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali olacak.

Tek yönlü yollarda ters yönde gitmenin cezası 10 bin TL, bölünmüş yolda ters yöne girmeye 20 bin TL ve şehir dışı otoyollarda ters yönde gitmeye 90 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

Düğün ve benzeri konvoylarda yol kapama cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el koyulma olacak. Köprü, tünel ve viyadüklerde yapılan yol kapamalara ise 180 bin TL ve 120 gün ehliyete el koyma ve trafikten men uygulanacak.

Araç sahipleri dikkat! Bunları sakın yapmayın: Yeni cezalar yolda

AMBULANSA YOL VERMEYENE 46 BİN LİRA CEZA

Geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeme cezası 46 bin TL olacak ve 30 gün trafikten men ve ehliyet iptali uygulanacak.

Yeni kanun teklifine göre, 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek.

Cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verilecek. Üçüncü kez cep telefonuyla araç kullanırken yakalanma durumunda ise sürücünün ehliyetine 30 gün el konulacak.

Araç sahipleri dikkat! Bunları sakın yapmayın: Yeni cezalar yolda

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI ARTTI

Sürücülerin, 1 yılda 3 ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyeti alınacak. Eğer bir sürücü 6 kez ışık ihlali yaparsa ehliyeti iptal edilecek.

Motosiklet sürücülerinin akrobatik hareket yapmaları sonucunda ehliyetleri 60 gün iptal olacak. Yarış yapmaları durumunda ise ehliyetleri 2 yıl alınacak ve 60 gün trafikten men edilecek.

2024 yılında alkollü araç kullanmaya 18 bin 452 TL para cezası ve alkolmetreye üflememenin neticesinde ayrıca 2 yıl süreyle kişinin ehliyetine el koyma yaptırımı uygulanıyordu.

Yeni düzenleme ile birlikte 5 yıl içinde 1 kez alkollü araç kullanma cezası 25 bin TL ve 6 ay ehliyet iptali, 2. kez alkollü araç kullanımına 50 bin TL ve 2 yıl ehliyet iptali, 3. kez alkollü araç kullanımına ise 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyete el koyma uygulanacak.

Araç sahipleri dikkat! Bunları sakın yapmayın: Yeni cezalar yolda

ALKOL TESTİNDEN KAÇANA 150 BİN LİRA CEZA

Uyuşturucu etkisinde araç kullanmaya ise 150 bin TL para cezası ve süresiz sürücü belgesi iptali uygulanacak.

Alkol testi yaptırmayanlara ise 150 bin TL para cezası uygulanacak ve 5 yıl boyunca ehliyetlerine el konulacak. Ehliyete el koyulma süresi daha önce 2 yıldı.

Araç sahipleri dikkat! Bunları sakın yapmayın: Yeni cezalar yolda

Yeni düzenleme ile birlikte bir sürücünün şehir içinde araçtayken yüksek sesli müzik dinlemesine 3 bin TL para cezası uygulanacak. Araçta mevzuata aykırı olarak ilave ses sistemi kullanımına ise 21 bin TL para cezası, 30 gün trafikten men uygulanacak. Ayrıca taktırılan aykırı ses sistemleri araçlardan sökülecek.

Aracıyla drift yapan sürücülere ise 140 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet iptali ve trafikten men uygulanacak. Bu sebeple 5 yıl içinde 2. defa ehliyetine el konulan sürücülerin, ehliyetleri iptal olacak.

Cezalar, bı yıl yürürlüğe girmesinin ardından yıl sonunda yeniden değerleme oranında artacak.

