TGRT Haber
14°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni trafik cezalarının tutarları

TBMM'de yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi de gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından yeni trafik cezalarının ne zaman yürürlüğe gireceği ve tutarları merak edilmeye başlandı.

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni trafik cezalarının tutarları
Genel Kurulu'nda bu hafta trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren 'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Vatandaşlar tarafından ise yeni trafik cezalarının ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor.

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni trafik cezalarının tutarları

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi ve kabul edilmesinin ardından, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girilecek. Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni trafik cezalarının tutarları

YENİ TRAFİK CEZALARININ TUTARLARI NELER?

Yeni yapılacak düzenleme kapsamında tescil plakasının farklı okunmasına veya okunmamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira verilecek ve 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırı 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 60 gün, 60 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün ehliyetlerine el konulacak.

Geçiş üstünlüğü sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin TL para cezası kesilecek.

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni trafik cezalarının tutarları

Ambulans, itfaiye gibi araçlara yol açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücüler 46 bin TL para cezasına çarptırılacak ve 30 gün ehliyetlerine el konulacak.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebep olan sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konulacak. Trafikte saldırı amaçlı başka bir aracı takip eden veya bu amaçla trafikten inen sürücülere 180 bin lira para cezası ve sürücü belgelerine 60 gün el konulacak. Araçlar ise 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Seyir halinde cep telefonu ve araç telefonu gibi benzer haberleşme cihazını kullananlara 5 bin lira para cezası kesilecek.

Yarış yapan araç sürücülerine 46 bin lira para cezası uygulanacak ve ehliyetlerine 2 yıl el konulacak.

ETİKETLER
#tbmm
#trafik cezaları
#karayolları
#idari para cezası
#Trafik Kanunu
#Yeni Trafik Cezaları
#Ehliyet Kodu
#Aktüel
