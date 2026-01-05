Yaşlılık maaşı 2026 hesaplaması: Ocak’ta 65 yaş aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlandı?

Muhtaçlık gelirinin altında bulunan ve SGK’dan geliri olmayan (emekli maaşı) üç ayda bir yaşlılık maaşı alabiliyor. Başvuru işlemleri e-Devlet veya nüfus müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Memur maaşı zammıyla birlikte dul ve yetim aylığı, 65 yaş maaşı, evde bakım parası, engelli aylığı ve bedelli askerlik zamlanacak. Geride kalan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayında enflasyon rakamları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olarak beklendiğini ifade etmişti. Toplam enflasyon bu hesaplamaya göre yüzde 12,31 seviyesinde olacak. Aralık ayında enflasyonun yüzde 1 civarında olması durumunda memurlar, enflasyon farkını yüzde 6,96 olarak alacak. Peki Zamlı yaşlılık maaşı 2026 ne kadar oldu? İşte, enflasyona göre yaşlılık maaşı…

YAŞLILIK MAAŞI 2026 NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından geride kalan 5 ayda enflasyon açıklanmıştı. Yılın son enflasyon verisi 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak. Aralık ayı enflasyonunun belli olmasıyla memurların alacağı kesin zam oranı belirlenecek.

Memurlara 8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre %11 zam yapılırken enflasyon farkının da dahil edilmesi durumunda memurların alacağı zam oranı %18.5 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Yaşlılık maaşı da memur maaşına göre artış gösterecek. 3 ayda bir ödenen yaşlılık maaşı Temmuz ayında yapılan zamla beraber 5 bin 540 lira olarak ödeniyordu.

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yıl sonu enflasyonun %31-33 arasında olmasını bekleniyor. Bu durumda yaşlılık maaşı da %18,5 artacak.

5 bin 540 lira olarak yatırılan yaşlılık maaşı bu zam oranına göre bin 204 lira yükselecek ve 6 bin 564 lira olacak. Kesin zam oranları TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla belli olacak.

GÖZLER SOSYAL ÖDEMELERE ÇEVRİLDİ

2025 yılında yapılan artışla birlikte yüzde 49,69 arası engelli olanlara 3 bin 723 lira, yüzde 70 ve engelli olanlara ise 5 bin 584 lira ödeme yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım parası ise 11 bin 702 lira olarak yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı ödemeleri ise hisse oranlarına göre değişiyor.

Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, stajyer ücreti, askerlik ve doğum borçlanması, kıdem tazminatı tabanı değişti. Memur maaşıyla birlikte ise engelli aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı ve yaşlılık maaşı değişecek.

YAŞLILIK MAAŞI BU AY ZAMLI MI YATACAK?

65 yaş parası veya yaşlılık maaşı olarak da bilinen ödemeler 3 ayda bir hesaplara aktarılıyor. Yaşlılık maaşı ödemeleri bir yılda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı olmak üzere üçer aylık dönemler halinde yatırılıyor. Bazı yıllarda zam sonrası yaşlılık maaşı ödemeleri Ocak ayına çekilmişti. Bu yıl ise ilk zamlı maaşlar, aksi bir açıklama gelmediği sürece Mart ayında hesaplara yatırılacak.