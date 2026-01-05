Menü Kapat
14°
2026'da sanayiden çıkamayan araçlar belli oldu: Yüzde 80 daha fazla arıza! Listede popüler modeller var

Otomotiv dünyasında tam elektrikli geçişin "güvenli limanı" olarak görülen şarj edilebilir hibrit araçlar (PHEV), yayınlanan son raporda sınıfta kaldı. İşte tüm detaylar.

ABD merkezli tüketici kuruluşu Consumer Reports, otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren kapsamlı güvenilirlik raporunu yayınladı. Rapor, elektrikli araç devriminin önemli bir parçası olarak pazarlanan şarj edilebilir hibrit modellerin (PHEV) sahiplerine yaşattığı zorlukları gözler önüne serdi.

Elde edilen verilere göre, hem benzinli hem de elektrikli motora sahip araçlar, konvansiyonel içten yanmalı modellere kıyasla yüzde 80 oranında daha fazla arıza veriyor.

2026'da sanayiden çıkamayan araçlar belli oldu: Yüzde 80 daha fazla arıza! Listede popüler modeller var

MENZİL ENDİŞESİ BİTTİ, SERVİS ÇİLESİ BAŞLADI

Pek çok kullanıcı için şarj edilebilir hibritler, elektrikli araçlardaki menzil kaygısını büyük ölçüde azaltması sebebiyle tercih ediliyor. Şarjın bitmesi durumunda devreye giren benzinli motor, sürücülere güvenli bir sürüş vadediyor. Ancak Consumer Reports verileri, madalyonun diğer yüzünü gösteriyor.

İki ayrı güç aktarma organına sahip olmanın getirdiği karmaşıklık, araçların bozulma ihtimalini ciddi oranda artırıyor. Raporda, üretimi durdurulan Ford Escape PHEV gibi modellerin yanı sıra, Mazda CX-90 PHEV, Jeep Wrangler 4xe ve Volvo XC60 PHEV gibi güncel araçların da güvenilirlik puanlarını aşağı çektiği belirtiliyor.

2026'da sanayiden çıkamayan araçlar belli oldu: Yüzde 80 daha fazla arıza! Listede popüler modeller var

Sektör uzmanlarına göre, sık sık servise giden ve tamir bekleyen araçlar, genel olarak elektrikli otomobil algısına da zarar veriyor. Consumer Reports Otomobil Testleri Kıdemli Direktörü Jake Fisher, yaşanan sorunların temel nedenini teknolojinin yeniliğine bağlıyor:

"Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardaki sorunların çoğu, benzinli teknolojilere kıyasla daha yeni tasarımlar olmalarından kaynaklanıyor. Haliyle bazı pürüzlerin giderilmesi zaman alıyor."

Toyota Prius gibi yaklaşık otuz yıldır piyasada olan standart hibrit teknolojisinin ise "denenmiş ve onaylanmış" olması sayesinde benzinli araçlardan bile yüzde 15 daha az sorun çıkardığına dikkat çekiliyor.

2026'da sanayiden çıkamayan araçlar belli oldu: Yüzde 80 daha fazla arıza! Listede popüler modeller var

TESLA TOPARLADI, HYUNDAI VE KIA’DA ŞARJ ÜNİTESİ SORUNU

Raporun dikkat çeken bir diğer başlığı ise markalar bazında yaşanan değişimler oldu. Elektrikli araç devi Tesla, Cybertruck haricindeki modellerinde güvenilirlik sorunlarını büyük ölçüde aşmış görünüyor.

Markanın popüler aracı Model Y, anket sonuçlarına göre en güvenilir yeni elektrikli otomobil ünvanını aldı. Öte tarafta Hyundai, Kia ve Genesis cephesinde işler pek yolunda gitmiyor. Güney Koreli üreticilerin elektrikli modelleri, sürüş sırasında güç kaybına neden olabilen hatalı "entegre şarj kontrol ünitesi" sebebiyle güvenilirlik listelerinde geriye düştü.

Uzmanlar, ortak parça kullanımının bir dezavantajı olarak, tek bir hatalı parçanın birden fazla markayı ve modeli aynı anda etkileyebildiğini vurguluyor.

