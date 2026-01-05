Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Araç alacaklara yeni yılda uyarı! En kötü puanı aldılar: Bir otomobil üreticisi çekiliyor

Ocak 05, 2026 10:08
1
Araç alacaklara yeni yılda uyarı

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik sürerken 2026 yılı için en kötü performans puanı alan markalar belli oldu. Listeye bir otomobil üreticisinin bir markayı piyasadan çekmesi damga vurdu. Yeni üretim markalar genelde pahalı olup istenilen performansı vermemesi ve bakım maliyetlerinin fazla olması sebebiyle şikayet ediliyor. İşte otomobil alıcılarını bir kez daha düşündürecek markalar...

2
Sıfır ve ikinci el otomobil piyasası

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasınında 2026 yılında hareketli geçeceği elektrikli otomobil satışlarının rekabeti arttıracağı belirtiliyor. Tüketiciler en iyi markaları araştırırken otomobil maliyetlerini de göz önünde bulunduruyor. Herhangi bir markanın yeni çıkan modeli güvenilirlik açısından risk oluşturabiliyor.

3
En kötü otomobiller

Consumer Reports (CR) en iyi otomobil markaları hakkında yeni analiz yaptı. Sınıfında en kötü puan alan üretimler belli olurken çıkış yapan markalar da merak edildi. İşte otomobil alıcılarını düşündüren kötü üretimler...

4
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

120.000 bir Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, 2025 yılı için sınıfında öngörülen güvenilirlik sıralamasında sonuncu sıralarda yer almıştı. 2023’te test edildiğininde Giulia'nın mükemmel ayarlanmış şasisi ve güçlü 2.0 litrelik turbo motoru sayesinde iyi notlar almıştı. En kötü puanları alan Giulia'ya, 2026 Alfa Romeo Tonale kompakt SUV de katıldı. CR segmentindeki diğer dokuz lüks giriş seviyesi SUV'dan daha düşük bir genel puan ve daha düşük bir öngörülen güvenilirlik puanı aldı.

5
Stellantis

Stellantis grubu: Dodge versiyonu olan Hornet, sadece benzinli modeli ve şarj edilebilir hibrit modeli için ayrı listelerde yer alıyor. 29 kompakt SUV sınıfında, şarj edilebilir Hornet 25. sırada, elektrikli olmayan Hornet ise 27. sırada yer aldı. Her yıl tüketicisinin kötü puan verdiği yeni nesil Dodge Durango, mevcut aracın 19 yıllık üretim sürecinin ardından 2029'a kadar piyasaya sürülmeyecek.

6
GMC

GMC yeni sınıf araçlarını tanıtıyor ancak listede kötü puan alan markalar arasında. Consumer Reports, GMC'ye Alfa Romeo ve Dodge ile aynı düşük genel puanı verdi ve test edilen tüm GMC araçlarını tavsiye etmedi.

7
GMC

Daha da şaşırtıcı olan ise, CR'nin GMC serisinin bazı Chevrolet versiyonlarına genel puanlarda küçük bir avantaj sağlaması olabilir. Örneğin, Equinox ve Suburban, Terrain ve Yukon XL'den biraz daha iyi genel puanlar aldı. 

8
GMC

Sonuç olarak GMC, CR sıralamasında 31 marka arasında genel olarak 29. sırada, ana akım lüks olmayan markalar dikkate alındığında ise 17 marka arasında 16. sırada yer aldı.

9
Land Rover

Land Rover ise 2025’ta alıcıların en pişman olduğu otomobiller arasında yer almıştı. Pahalı olmasına rağmen teknik arızalar ve bakım masrafları cep yakmıştı. Discovery Sport, Discovery ve Defender kendi CR segmentlerinde en sonda yer alırken, Range Rover Evoque sadece kendi segmentinde Discovery Sport'u geçmeyi başardı.

10
Jeep Wrangler

Jeep Wrangler, genel olarak en düşük puan alan SUV oldu. Arazi performansı konusunda Land Rover ile rekabet edebilecek bir marka ancak 2026 Wrangler modeli, Consumer Reports tarafından test edilen mevcut SUV'ler arasında en kötü genel puanı aldı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.