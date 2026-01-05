Araç alacaklara yeni yılda uyarı! En kötü puanı aldılar: Bir otomobil üreticisi çekiliyor

Kategoriler
Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik sürerken 2026 yılı için en kötü performans puanı alan markalar belli oldu. Listeye bir otomobil üreticisinin bir markayı piyasadan çekmesi damga vurdu. Yeni üretim markalar genelde pahalı olup istenilen performansı vermemesi ve bakım maliyetlerinin fazla olması sebebiyle şikayet ediliyor. İşte otomobil alıcılarını bir kez daha düşündürecek markalar...
Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasınında 2026 yılında hareketli geçeceği elektrikli otomobil satışlarının rekabeti arttıracağı belirtiliyor. Tüketiciler en iyi markaları araştırırken otomobil maliyetlerini de göz önünde bulunduruyor. Herhangi bir markanın yeni çıkan modeli güvenilirlik açısından risk oluşturabiliyor.
Consumer Reports (CR) en iyi otomobil markaları hakkında yeni analiz yaptı. Sınıfında en kötü puan alan üretimler belli olurken çıkış yapan markalar da merak edildi. İşte otomobil alıcılarını düşündüren kötü üretimler...
120.000 bir Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, 2025 yılı için sınıfında öngörülen güvenilirlik sıralamasında sonuncu sıralarda yer almıştı. 2023’te test edildiğininde Giulia'nın mükemmel ayarlanmış şasisi ve güçlü 2.0 litrelik turbo motoru sayesinde iyi notlar almıştı. En kötü puanları alan Giulia'ya, 2026 Alfa Romeo Tonale kompakt SUV de katıldı. CR segmentindeki diğer dokuz lüks giriş seviyesi SUV'dan daha düşük bir genel puan ve daha düşük bir öngörülen güvenilirlik puanı aldı.
Stellantis grubu: Dodge versiyonu olan Hornet, sadece benzinli modeli ve şarj edilebilir hibrit modeli için ayrı listelerde yer alıyor. 29 kompakt SUV sınıfında, şarj edilebilir Hornet 25. sırada, elektrikli olmayan Hornet ise 27. sırada yer aldı. Her yıl tüketicisinin kötü puan verdiği yeni nesil Dodge Durango, mevcut aracın 19 yıllık üretim sürecinin ardından 2029'a kadar piyasaya sürülmeyecek.
GMC yeni sınıf araçlarını tanıtıyor ancak listede kötü puan alan markalar arasında. Consumer Reports, GMC'ye Alfa Romeo ve Dodge ile aynı düşük genel puanı verdi ve test edilen tüm GMC araçlarını tavsiye etmedi.
Daha da şaşırtıcı olan ise, CR'nin GMC serisinin bazı Chevrolet versiyonlarına genel puanlarda küçük bir avantaj sağlaması olabilir. Örneğin, Equinox ve Suburban, Terrain ve Yukon XL'den biraz daha iyi genel puanlar aldı.
Sonuç olarak GMC, CR sıralamasında 31 marka arasında genel olarak 29. sırada, ana akım lüks olmayan markalar dikkate alındığında ise 17 marka arasında 16. sırada yer aldı.
Land Rover ise 2025’ta alıcıların en pişman olduğu otomobiller arasında yer almıştı. Pahalı olmasına rağmen teknik arızalar ve bakım masrafları cep yakmıştı. Discovery Sport, Discovery ve Defender kendi CR segmentlerinde en sonda yer alırken, Range Rover Evoque sadece kendi segmentinde Discovery Sport'u geçmeyi başardı.
Jeep Wrangler, genel olarak en düşük puan alan SUV oldu. Arazi performansı konusunda Land Rover ile rekabet edebilecek bir marka ancak 2026 Wrangler modeli, Consumer Reports tarafından test edilen mevcut SUV'ler arasında en kötü genel puanı aldı.