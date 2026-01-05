Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Asena'nın İbrahim Tatlıses'in programa katılmak için aldığı ücret ortaya çıktı

Asena 25 yıldır küs olduğu İbrahim Tatlıses ile barıştı ve İbo Show Yılbaşı Özel programına katıldı. Asena'ya programa katılım için 2 milyon TL ödendiği konuşulurken, Yıldız Tilbe'nin canlı yayında yaptığı iki katı işareti sosyal medyada gündem olmuştu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 11:43

Asena yıllardır küs olduğu İbrahim Tatlıses ile 25 yıl sonra yan yana geldi. İbrahim Tatlıses vurulduğunda hastaneye dahi gitmeyen Asena, İbo Show Yılbaşı Özel programına katılarak aradaki buzları eritti.

ASENA İBO SHOW'A ÇIKMAK İÇİN İKİ KATI PARA ALDIĞI İDDİASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

90'lı yıllara damga vuran Asena ile İbrahim Tatlıses'in arası açılmış ve ikili 25 yıldır birbirleri hakkında tek kelime etmemişti. Asena ile İbrahim Tatlıses, yılbaşı için hazırlanan İbo Show programında 25 yıl sonra buluştu. İki ismin duygusal anlar yaşadığı buluşmada en dikkat çeken detay ise Yıldız Tilbe'nin para işareti oldu.

Buluşmanın yankıları sürerken, Asena'nın 25 yıl sonra Tatlıses'in programına çıkması karşılığında 2 milyon TL aldığı konuşulmaya başlandı. Bu iddia, sosyal medyada da geniş yer buldu.

Program sırasında Bülent Ersoy'un, "Polat Yağcı Asena'yı nasıl ikna etti?" sözleri üzerine Yıldız Tilbe'nin el hareketi dikkat çekti. Tilbe'nin, Asena'yı işaret ederek para işareti yaptığı ve "iki katı paraya, 2 milyon liraya" dediği anlar yayında kaldı.

