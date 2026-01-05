Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bekçi maaşları ne kadar oldu? EGM 2026 Ocak Çarşı ve Mahalle Bekçisi zam oranları hesaplaması

Bekçi maaşlarının yüzde kaç zam yapıldığı son dakika enflasyon rakamlarının açıklanmasının arından gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Rakamların açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından 2026 Ocak çarşı ve mahalle bekçisi zam oranları hesaplanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birleştiğinde bekçilere yüzde 15,57 oranında bir zam yapılmıştı. Vatandaşlar tarafından 2026 bekçi maaşları ne kadar olduğu ve en düşük bekçi maaşı merak ediliyor.

Bekçi maaşları ne kadar oldu? EGM 2026 Ocak Çarşı ve Mahalle Bekçisi zam oranları hesaplaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 10:36

Bekçi maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Bekçilere 6 ayda bir enflasyon farkına göre zam yapılıyor. TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti. TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da 2025 Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. 2025 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ise 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylelikle 2026 yılının ilk 6 ayında bekçilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranı netlik kazandı. Vatandaşlar tarafından bekçi maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı sorularının cevapları araştırılıyor.

Bekçi maaşları ne kadar oldu? EGM 2026 Ocak Çarşı ve Mahalle Bekçisi zam oranları hesaplaması

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2026?

Bekçi maaşlarına geçtiğimiz temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapılmıştı. 9/1 kademedeki bir Çarşı ve Mahalle Bekçisi temmuz ayında yapılan zamla beraber 56 bin 120 lira maaş almaya başlamıştı. TÜİK tarafından bugün açıklanan 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından toplu sözleşme zammından gelen yüzde 11'de eklendiğinde bekçi maaşlarına yapılacak olan toplam kümülatif artış yüzde 18,6 oldu. Bu rakamla birlikte bekçiler ortalama olarak 66 bin 558 lira maaş alacaklar. 8. Toplu Sözleşme'den eklenen 1000 lira taban aylık artışı da eklendiğinde bekçilerin maaşları 67 bin 558 liraya yükselecek.

Hatırlatma: Bu rakamlara kıdem, bölge gibi farklı hesaplamalar gerektiren değerler dahil edilmemiştir.

Bekçi maaşları ne kadar oldu? EGM 2026 Ocak Çarşı ve Mahalle Bekçisi zam oranları hesaplaması

EN DÜŞÜK BEKÇİ MAAŞI HESAPLAMASI

En düşük bekçi maaşı 2025 Temmuz ayında yapılan zammın ardından 52 bin 584 lira olmuştu. 2025 Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte en düşük bekçi maaşına yüzde 18,6 zam yapılacak. Bu kapsamda en düşük bekçi maaşı 63 bin 634 lira olacak.

Bekçi maaşları ne kadar oldu? EGM 2026 Ocak Çarşı ve Mahalle Bekçisi zam oranları hesaplaması

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İLE BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞECEK

2025 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zammı belli oldu. Emekli ve memur zammı ile birlikte değişecek olan diğer ödemeler ise şöyle:

Evde bakım desteği

Engelli maaşı

Yaşlılık maaşı

SED ödemeleri

İOKBS Bursu (Bursluluk Sınavı)

Damga vergisi düşülerek uygulanan net kıdem tazminatı tavanı

Bedelli askerlik ücreti

65 yaş aylığı

Çocuk Yardımı

#Ekonomi
