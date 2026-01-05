2026 Engelli aylığı maaş hesaplaması: Ocak’ta engelli aylığı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? %40-69 ve %70 üzeri hesaplaması

Engelli maaşı 2026 ne kadar olduğu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gündeme geldi. TÜİK tarafından bugün (5 Ocak 2026 Pazartesi) saat 10.00'da 2025 Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı da netlik kazandı. Böylelikle memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı da belli olmuş oldu. Memur maaşlarına yapılacak olan zamla birlikte evde bakım desteği, yaşlılık maaşı, SED ödemeleri, 65 yaş aylığı, çocuk yardımı ve bedelli askerlik ücretlerinde de artışa gidilecek. Bu ücretlerin yanı sıra engelli aylığı maaşları da zamlanacak. Vatandaşlar tarafından 2026 engelli aylığı maaş hesaplaması, ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

2026 ENGELLİ AYLIĞI MAAŞ HESPALAMASI

TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre 5 aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Toplu sözleşme zammından gelen yüzde 11'de eklendiğinde 2025 Aralık ayı rakamları dahil olmadan engelli aylığı maaşlarına yapılacak olan kümülatif artış yüzde 17,57 oldu. Bu rakamla birlikte yüzde 40-69 arasında engeli olanlara yapılan 4 bin 243 lira ödeme, 4 bin 988 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara yapılan 6 bin 636 lira ödeme ise 7 bin 870 liraya yükselmeyi garantilemişti.

2025 Aralık ayı enflasyonu ise TÜİK tarafından 0,89 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memurlara yapılacak zam oranı ise 18,6 oldu. Bu kapsamda engelli maaşı alan vatandaşların 2026 Ocak-Haziran dönemlerinde alacağı maaşlar şöyle:

Yüzde 40-69: 5 bin 21 lira

Yüzde 70 ve üzeri: 7 bin 870 lira

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAMLANDI 2026?

Engelli aylıklarında yılda 2 kez memur maaşlarına yapılan zam doğrultusunda artış yapılıyor. Bu kapsamda 2026 yılının Ocak-Haziran dönemlerinde engelli maşlarına memur zammı doğrultusunda zam yapılacak. TÜİK tarafından 2025 Aralık ayı enflasyonu 0,89 olarak açıklandı. Bu kapsamda yüzde 40,69 engeli olan vatandaşların maaşları 5 bin 21 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olan vatandaşların ise maaşları 7 bin 870 liraya yükselecek.

ENGELLİ MAAŞININ YANI SIRA DİĞER KALEMLERDE DE ARTIŞ YAPILACAK

Memur ve emeklilere yapılacak olan zamla birlikte evde bakım desteği, yaşlılık maaşı, SED ödemeler, İOKBS bursu (Bursluluk Sınavı), damga vergisi düşülerek uygulanan net kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı ve çocuk yardımı gibi kalemlerde de artışa gidilecek.