2026 SED ödemeleri ne kadar oldu? SED ödemesi hesaplama yöntemi

Sosyal Ekonomik Destek Ödemeleri (SED) ne kadar olduğu memur ve memur emeklisi maaş zammının belli olmasının ardından gündeme geldi. TÜİK tarafından bugün geçtiğimiz ayın enflasyon verileri duyuruldu. Yapılan duyuruyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylelikle memur ve memur emeklilerine 8. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte yapılacak olan toplam kümülatif artış değeri netlik kazandı. Vatandaşlar tarafından memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zammın belli olmasıyla birlikte 2026 SED ödemeleri araştırılmaya başlandı. Peki 2026 SED ödemeleri ne kadar oldu? Kalem kalem 2026 SED ödemeleri belli oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 10:45

2026 SED ödemeleri ne kadar olduğu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından gündeme geldi. Bugün saat 10.00'da TÜİK tarafında 2025 Aralık ayı enflasyon rakamları duyuruldu. TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti. Bu verilere 2025 Aralık ayı enflasyon rakamları da eklenecek 6 aylık enflasyon farkı netleşti. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranı belirlendi. Memur zammının netleşmesiyle birlikte bu oranda paralel bir şekilde yükselen 2026 SED ödemelerinin ne kadar olduğu da belli oldu. Vatandaşlar tarafından 2026 SED ödemeleri kaç TL olduğu merak ediliyor.

SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU 2026?

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre memurlar yüzde 17,57 oranında zammı garantilemişti. 2025 Aralık ayı enflasyon verisi ise 0,89 olarak açıklandı. Bu kapsamda memurlara yüzde 18,61 oranında zam yapılacak. Böylelikle SED ödemeleri de yüzde 18,61 oranında zamlanacak.

2025 Temmuz-Aralık döneminde 11 bin 701 lira olarak ödenen SED ödemeleri yüzde 18,61 zamlanması durumunda 2 bin 177 lira artış göstererek 13 bin 878 liraya ulaşacak.

BİRÇOK KALEMDE ZAM YAPILACAK

SED ödemeleri haricinde 2026 Ocak memur ve memur emeklisi zammının belli olmasının ardından birçok ödeme zamlanacak. Evde bakım desteği, engelli maaşı, yaşlılık maaşı, İOKBS Bursu (Bursluluk Sınavı), damga vergisi düşülerek uygulanan net kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı ve çocuk yardımı gibi birçok ödemeye memur maaşı zam oranında artış gösterecek.

