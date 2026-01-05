En düşük memur maaş zammı tablosu 2026: En düşük memur maaşı kaç lira oldu, ne kadar zamlandı?

En düşük memur maaş zammı tablosu 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılının ikinci yarısında oluşan enflasyonun ardından memur ve memur emeklilerine uygulanacak toplam zam oranı belli oldu. Kasım ayı itibarıyla toplu sözleşme zammı ile birlikte memurlar yüzde 17,57 oranındaki zammı garantilemişti. 2025 Aralık ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte memurların 2026 Ocak-Haziran ayında alacakları maaş netleşti. Vatandaşlar tarafından en düşük memur maaşı kaç lira oldu, ne kadar zamlandı sorularının cevapları araştırılıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2026

TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı itibarıyla kesinleşen rakamla birlikte en düşük memur maaşının 59 bin 376 lira olması garantilenmişti. TÜİK tarafından bugün açıklanan 2025 Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Böylelikle memurlar 18,6 oranında zam almayı garantiledi. Bu kapsamda 2026 Ocak-Haziran ayı içerisinde en düşük memur maaşı 60 bin 896 lira oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı TÜİK tarafından 2025 Aralık ayı verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Ekonomistlerin beklentilerine göre en düşük memur maaşının toplu sözleşme zammı ve refah payı ile birlikte 60 bin 896 lira oldu. Bu rakamlara bölgesel ödemeler gibi kalemler dahil edilmemiştir.

MEMUR MAAŞI KALEM KALEM HESAPLANDI

Memur maaşlarına beklentiye göre yapılacak olan zam oranları ise şöyle:

Şube Müdürü

Temmuz–Aralık: 76.659 TL

Yeni Ocak–Haziran: 90.918 TL

Artış: 14.259 TL

Memur

Temmuz–Aralık: 52.617 TL

Yeni Ocak–Haziran: 62.404 TL

Artış: 9.787 TL

Uzman Öğretmen

Temmuz–Aralık: 67.766 TL

Yeni Ocak–Haziran: 80.370 TL

Artış: 12.604 TL

Öğretmen

Temmuz–Aralık: 61.146 TL

Yeni Ocak–Haziran: 72.519 TL

Artış: 11.373 TL

Başkomiser

Temmuz–Aralık: 74.490 TL

Yeni Ocak–Haziran: 88.345 TL

Artış: 13.855 TL

Polis Memuru

Temmuz–Aralık: 68.084 TL

Yeni Ocak–Haziran: 80.748 TL

Artış: 12.664 TL

Uzman Doktor

Temmuz–Aralık: 126.119 TL

Yeni Ocak–Haziran: 149.577 TL

Artış: 23.458 TL

Hemşire

Temmuz–Aralık: 61.759 TL

Yeni Ocak–Haziran: 73.246 TL

Artış: 11.487 TL

Mühendis

Temmuz–Aralık: 78.200 TL

Yeni Ocak–Haziran: 92.745 TL

Artış: 14.545 TL

Teknisyen

Temmuz–Aralık: 54.547 TL

Yeni Ocak–Haziran: 64.693 TL

Artış: 10.146 TL

Profesör

Temmuz–Aralık: 111.348 TL

Yeni Ocak–Haziran: 132.059 TL

Artış: 20.711 TL

Araştırma Görevlisi

Temmuz–Aralık: 73.792 TL

Yeni Ocak–Haziran: 87.517 TL

Artış: 13.725 TL

Vaiz

Temmuz–Aralık: 63.916 TL

Yeni Ocak–Haziran: 75.804 TL

Artış: 11.888 TL

Avukat

Temmuz–Aralık: 73.515 TL

Yeni Ocak–Haziran: 87.189 TL

Artış: 13.674 TL

Bekçi

Temmuz–Aralık: 56.120 TL

Yeni Ocak–Haziran: 66.558 TL

Artış: 10.438 TL

Zabıta

Temmuz–Aralık: 50.502 TL

Yeni Ocak–Haziran: 59.895 TL

Artış: 9.393 TL

HATIRLATMA: Memur maaşı kesin zam oranları TÜİK tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazandı.