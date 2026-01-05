En düşük memur maaş zammı tablosu 2026: En düşük memur maaşı kaç lira oldu, ne kadar zamlandı?

Kategoriler
En düşük memur maaş zammı tablosu 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılının ikinci yarısında oluşan enflasyonun ardından memur ve memur emeklilerine uygulanacak toplam zam oranı belli oldu. Kasım ayı itibarıyla toplu sözleşme zammı ile birlikte memurlar yüzde 17,57 oranındaki zammı garantilemişti. 2025 Aralık ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte memurların 2026 Ocak-Haziran ayında alacakları maaş netleşti. Vatandaşlar tarafından en düşük memur maaşı kaç lira oldu, ne kadar zamlandı sorularının cevapları araştırılıyor.
TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı itibarıyla kesinleşen rakamla birlikte en düşük memur maaşının 59 bin 376 lira olması garantilenmişti. TÜİK tarafından bugün açıklanan 2025 Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Böylelikle memurlar 18,6 oranında zam almayı garantiledi. Bu kapsamda 2026 Ocak-Haziran ayı içerisinde en düşük memur maaşı 60 bin 896 lira oldu.
En düşük memur maaşı TÜİK tarafından 2025 Aralık ayı verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Ekonomistlerin beklentilerine göre en düşük memur maaşının toplu sözleşme zammı ve refah payı ile birlikte 60 bin 896 lira oldu. Bu rakamlara bölgesel ödemeler gibi kalemler dahil edilmemiştir.
Memur maaşlarına beklentiye göre yapılacak olan zam oranları ise şöyle:
Şube Müdürü
Temmuz–Aralık: 76.659 TL
Yeni Ocak–Haziran: 90.918 TL
Artış: 14.259 TL
Memur
Temmuz–Aralık: 52.617 TL
Yeni Ocak–Haziran: 62.404 TL
Artış: 9.787 TL
Uzman Öğretmen
Temmuz–Aralık: 67.766 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.370 TL
Artış: 12.604 TL
Öğretmen
Temmuz–Aralık: 61.146 TL
Yeni Ocak–Haziran: 72.519 TL
Artış: 11.373 TL
Başkomiser
Temmuz–Aralık: 74.490 TL
Yeni Ocak–Haziran: 88.345 TL
Artış: 13.855 TL
Polis Memuru
Temmuz–Aralık: 68.084 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.748 TL
Artış: 12.664 TL
Uzman Doktor
Temmuz–Aralık: 126.119 TL
Yeni Ocak–Haziran: 149.577 TL
Artış: 23.458 TL
Hemşire
Temmuz–Aralık: 61.759 TL
Yeni Ocak–Haziran: 73.246 TL
Artış: 11.487 TL
Mühendis
Temmuz–Aralık: 78.200 TL
Yeni Ocak–Haziran: 92.745 TL
Artış: 14.545 TL
Teknisyen
Temmuz–Aralık: 54.547 TL
Yeni Ocak–Haziran: 64.693 TL
Artış: 10.146 TL
Profesör
Temmuz–Aralık: 111.348 TL
Yeni Ocak–Haziran: 132.059 TL
Artış: 20.711 TL
Araştırma Görevlisi
Temmuz–Aralık: 73.792 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.517 TL
Artış: 13.725 TL
Vaiz
Temmuz–Aralık: 63.916 TL
Yeni Ocak–Haziran: 75.804 TL
Artış: 11.888 TL
Avukat
Temmuz–Aralık: 73.515 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.189 TL
Artış: 13.674 TL
Bekçi
Temmuz–Aralık: 56.120 TL
Yeni Ocak–Haziran: 66.558 TL
Artış: 10.438 TL
Zabıta
Temmuz–Aralık: 50.502 TL
Yeni Ocak–Haziran: 59.895 TL
Artış: 9.393 TL
HATIRLATMA: Memur maaşı kesin zam oranları TÜİK tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazandı.