Volkswagen, yeni Polo’nun fotoğraflarını yayınladı

DİREKSİYONDA “GERÇEK” TUŞLAR

Direksiyon simidi de benzer bir yaklaşımın ürünü. Hız sabitleyici, ses kontrolü, parça değiştirme ve araç ayarları için çok sayıda fiziksel tuş yer alıyor. Orta konsolda da ses ve medya kontrolüne ayrılmış ek tuşlar mevcut. Kısacası, “dokun–bak–tekrar dokun” devri kapanıyor gibi.

CAM DÜĞMELERİ GERİ DÖNDÜ

Belki de en çok sevindiren detay burada. Volkswagen’in elektrikli modellerinde sıkça eleştirilen iki aşamalı cam kontrol sistemi tamamen kaldırılmış. Sürücü kapısında artık klasik ve çok daha pratik olan dört ayrı cam düğmesi var. Arka camları açmak için ekstra bir “Rear” tuşuna basmaya gerek kalmıyor.