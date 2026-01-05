Volkswagen, yeni Polo’nun fotoğraflarını yayınladı

Kategoriler
Volkswagen, yakında tanıtacağı elektrikli ID. Polo’nun iç mekân fotoğraflarını paylaştı. Görseller, markanın dokunmatik ağırlıklı tasarımdan net biçimde geri adım attığını gösteriyor.
Paylaşılan fotoğraflar, ID. Polo’nun iç mekânında sade ama işlevi öne alan bir anlayış benimsendiğini ortaya koyuyor. Direksiyonun arkasında 10,25 inçlik dijital gösterge ekranı yer alıyor. Orta konsolda ise 13 inçlik büyük bir multimedya ekranı bulunuyor. Bazı donanımlarda, birinci nesil Golf’ten esinlenen nostaljik gösterge teması da tercih edilebiliyor.
Multimedya ekranının hemen altında, klima sistemi için ayrılmış fiziksel tuşlardan oluşan bir sıra dikkat çekiyor. Fan hızı, sıcaklık ayarı ve dörtlü flaşör gibi temel işlevler buradan kontrol ediliyor. Ekran arayüzünde ise koltuk ısıtma ve detaylı klima ayarlarına hızlı erişim sağlayan sabit bir kısayol çubuğu bulunuyor.
Direksiyon simidi de benzer bir yaklaşımın ürünü. Hız sabitleyici, ses kontrolü, parça değiştirme ve araç ayarları için çok sayıda fiziksel tuş yer alıyor. Orta konsolda da ses ve medya kontrolüne ayrılmış ek tuşlar mevcut. Kısacası, “dokun–bak–tekrar dokun” devri kapanıyor gibi.
Belki de en çok sevindiren detay burada. Volkswagen’in elektrikli modellerinde sıkça eleştirilen iki aşamalı cam kontrol sistemi tamamen kaldırılmış. Sürücü kapısında artık klasik ve çok daha pratik olan dört ayrı cam düğmesi var. Arka camları açmak için ekstra bir “Rear” tuşuna basmaya gerek kalmıyor.
Önden çekişli altyapı üzerine geliştirilen ID. Polo, benzinli Polo’ya çok yakın ölçülere sahip. Ancak elektrikli mimarinin sağladığı yerleşim avantajları sayesinde iç mekânda daha ferah bir yaşam alanı sunuyor. Sürdürülebilirlik de önemli bir başlık. Koltuklarda, kapı panellerinde, tavan döşemesinin üst bölümünde ve halılarda geri dönüştürülmüş PET plastikten üretilen tekstil malzemeleri kullanılıyor. Üst donanımlarda ise okyanus atıklarından elde edilen Seaqual ipliği tercih ediliyor. Panoramik cam tavan ve elektrikli perde de seçenekler arasında.
Modelin dış tasarımı henüz tamamen gösterilmiş değil. Ancak üretim versiyonunun, 2023’te tanıtılan ID. 2all konseptine büyük ölçüde benzeyeceği tahmin ediliyor. ID. Polo’nun İspanya’daki Seat ve Cupra’nın Martorell tesisinde üretilmesi planlanıyor. Bataryalarda ise hücreden pakete teknolojisi kullanılacak. Başlangıç fiyatının birçok pazarda 25 bin euronun altında olması hedefleniyor.