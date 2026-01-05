Menü Kapat
14°
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Zabıta ve itfaiye eri maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam aldı? Memur zammı sonrası belli oluyor

2026 zabıta, itfaiye eri maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı soruları gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Bilindiği üzere zabıta ve itfaiye erlerinin maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Bu maaş zammı belirlenirken toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dikkate alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün (5 Ocak 2026 Pazartesi) saat 10.00'da aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı verilerinin ardından yılın son 6 ayının enflasyon farkı da belli oldu. Aralık ayı verileri dahil edilmeden yüzde 17,57 zam almayı garantileyen zabıta ve itfaiye erlerinin yüzde kaç zam alacağı netlik kazandı. Peki zabıta, itfaiye eri maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam aldı?

Zabıta ve itfaiye eri maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam aldı? Memur zammı sonrası belli oluyor
05.01.2026
05.01.2026
saat ikonu 10:38

2026 zabıta ve itfaiye eri zamlı maaş tablosu memur zammının sonrasında gündeme geldi. TÜİK tarafından bugün açıklanan 2025 Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından memur, müdür, uzman öğretmen, öğretmen, başkomiser, polis memuru, uzman doktor, hemşire, mühendis, teknisyen, profesör, araştırma görevlisi, vaiz ve avukat maaşlarına yapılacak olan zamlar belli oldu. Bu meslek gruplarının yanı sıra 2026 yılının ilk 6 ayında zabıta ve itfaiye erlerinin alacağı zam oranı da netlik kazandı. Peki zabıta ve itfaiye eri maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam aldı? 2026 yılı ortalama zabıta ve itfaiye eri maaşlarına sizler için hesapladık...

Zabıta ve itfaiye eri maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam aldı? Memur zammı sonrası belli oluyor

ZABITA MAAŞLARI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAMLANDI 2026?

2025 yılının temmuz ayında yapılan zamla birlikte zabıtalar kıdemlerine ve çeşitli kriterlere göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 50 bin 502 lira maaş alıyor. 2026 yılının ikinci 6 aylık döneminde ise enflasyon ilk 5 ay TÜİK tarafından temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak açıklandı. Bu rakamlarla birlikte 2025 Aralık ayı enflasyon rakamları dahil olmadan zabıtalar toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 17,57 zammı garantilemişlerdi.

Zabıta ve itfaiye eri maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam aldı? Memur zammı sonrası belli oluyor

TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 Aralık ayı enflasyon rakamı ise 0,89 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda zabıtaların maaşlarına 18,6 oranında zam yapılacak. Ayrıca bu zamma 8. Toplu Sözleşme'den gelen 1000 lira taban aylık artışı da eklenecek. Böylelikle zabıtaların maaşları 60 bin 895 liraya yükselecek.

Zabıta ve itfaiye eri maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam aldı? Memur zammı sonrası belli oluyor

İTFAİYE ERİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA, NE KADAR OLDU 2026?

İtfaiye erleri ise 2025 Temmuz ayından itibaren 57 bin 297 lira (kıdem, görev yeri ve çeşitli kriterlere göre değişiklik gösterebilir) maaş alıyordu. 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin de belli olmasıyla birlikte 18,6 itfaiye erlerine zam yapılacak. Ayrıca 8. Toplu Sözleşme kapsamında 1000 TL taban aylık artışı da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda itfaiye erlerinin maaşları 68 bin 954 TL'ye yükselecek.

Zabıta ve itfaiye eri maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam aldı? Memur zammı sonrası belli oluyor

BİRÇOK KALEMDE ARTIŞ YAŞANACAK

Memur ve emekli zammı ile birlikte değişecek sosyal yardım ödemeleri ise şu şekilde:

Evde bakım desteği

Engelli maaşı

Yaşlılık maaşı

SED ödemeleri

İOKBS Bursu (Bursluluk Sınavı)

Damga vergisi düşülerek uygulanan net kıdem tazminatı tavanı

Bedelli askerlik ücreti

65 yaş aylığı

Çocuk Yardımı

#Ekonomi
