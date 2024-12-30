2025'te vergi, harç ve ceza bedelleri zamlandı: Pasaport, sürücü belgesi, trafik cezası, gelir vergisi istisnası ne kadar oldu?

30 Aralık 2024 20:00 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 20:37

2025 yılı itibarıyla pasaport, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezaları ve sürücü belgesi harçlarında yeniden değerleme oranında artış yapıldı. Yeni tarifeler, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemelerle resmileşti. Bunun yanı sıra, kira gelirleri ve gelir vergisi istisnalarında da artışlar gerçekleşti. Pasaport harçları, sürücü belgeleri ve trafik cezalarına uygulanan oranlar, vatandaşların bütçesine doğrudan etki edecek şekilde zamlandı. İşte 2025 gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarında yeni belirlenen ücretler...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı​, 2025 yılına ilişkin vergi​, harç​ ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili düzenlemeleri Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımladı. Buna göre, yeniden değerleme oranı​ yüzde 43,93 olarak belirlenirken birçok vergi ve harç güncellendi. Gelir vergisi tarifeleri, istisna tutarları ve çeşitli harç oranları 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendi.

GELİR VERGİSİ TARİFELERİ GÜNCELLENDİ

2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi yeniden belirlendi. İlk gelir dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya, ikinci dilim 230 bin liradan 330 bin liraya, üçüncü dilim 580 bin liradan 800 bin liraya, dördüncü dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya yükseltildi. Ücret geliri elde edenler için üçüncü gelir dilimi 870 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı. Bu düzenlemeyle, mükelleflerin daha geç üst dilimlerden vergi ödemesi sağlanacak.

GÜNLÜK YEMEK PARASI VE YOL PARASI İSTİSNASI BELİRLENDİ

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış, gelir ve damga vergisi istisnalarına da yansıdı. Tüm ücretliler, 2025 yılında 47 bin 519,79 lira gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca, günlük yemek parası istisna tutarı 170 liradan 240 liraya, yol parası istisnası ise 88 liradan 126 liraya yükseltildi. Böylece aylık yemek ve yol parası ödemeleri vergiden istisna olarak sırasıyla 6 bin 240 lira ve 3 bin 276 liraya kadar çıkabilecek.

VERGİ İSTİSNALARI VE İNDİRİMLER

Gelir vergisinde mükelleflerin faydalandığı çeşitli istisna ve indirim tutarları da artırıldı.

Kira gelirlerindeki istisna tutarı 33 bin liradan 47 bin liraya,Değer artış kazançlarındaki istisna tutarı 87 bin liradan 120 bin liraya,

Arızi kazançlardaki istisna tutarı 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

Binek otomobillere ilişkin gider indirimleri de artırıldı. Aylık kira bedeli için gider olarak dikkate alınabilecek tutar 26 bin liradan 37 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı ise 1 milyon 500 bin liradan 2 milyon 100 bin liraya yükseltildi.

PASAPORT VE SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARINA ZAM

Pasaport ve sürücü belgesi harçları da zamlandı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3 bin 449,40 lira, 3 yıl süreli pasaportlar için 8 bin lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 11 bin 274 lira oldu. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1.883,10 lira, B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 5 bin 678,60 lira olarak uygulanacak.

CEP TELEFONU KAYIT ÜCRETİ

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar için IMEI kayıt harcı da 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya çıkarıldı.

FATURA VE FİŞ VERMEME CEZASI

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası ilk tespit için 14 bin liraya çıkarıldı.

Fatura düzenleme limiti 6 bin 900 liradan 9 bin 900 liraya yükseltildi.

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMLERİ ARTIRILDI

Engelli vatandaşların gelir vergisi indirim tutarları da yeniden değerleme oranında artırıldı. Aylık indirim tutarları engellilik derecesine göre sırasıyla 2 bin 400, 5 bin 700 ve 9 bin 900 liraya çıkarıldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası tutarı ise 1 milyon 591 bin 200 liradan 2 milyon 290 bin 200 liraya yükseldi.

MOTORLU TAŞITLAR VE HARÇLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yüzde 43,93 oranında artırıldı. Buna göre, 2 bin 343 lira olan MTV, 3 bin 372 liraya; 5 bin 265 lira olan MTV ise 7 bin 577 liraya yükseltildi. Elektrikli araçlar için tarifenin dörtte biri oranında vergi uygulanacak.

En düşük trafik cezası (Radar) 1.506 TL’den 2.167 TL’ye çıkarıldı.

Bu düzenlemeler, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve mükelleflerin bütçelerini doğrudan etkileyecek. Detaylar Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerde yer alıyor.