İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor! Kadro dışı kararı sonrası yönetimi kızdıracak hamle

A Milli Takım’dan apar topar kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ardından Fenerbahçe’den de kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertliler resmi açıklama yaparak Cenk Tosun’u da kadro dışı bıraktı.

İKİ FUTBOLCU ARASINDA TARTIŞMA

Samsunspor karşılaşması sonrası İrfan Can Kahveci ve Archie Brown arasında tartışma yaşanmıştı. Domenico Tedesco ve ekibinin de bu durumu not aldığı belirtildi. Cenk Tosun'un ise yine Samsunspor maçında 5 oyuncu değişikliğine rağmen tercih edilmemesi sonrası sinirli bir şekilde kulübeye gelip yeleğini fırlattığı aktarılmıştı.

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİASI

Özellikle sosyal medyada İrfan Can Kahveci ile ilgili Sadettin Saran yönetimini kızdıracak bir iddia gündeme geldi. spor kulislerinde, İrfan Can'ın devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulmaya başlandı.

Beşiktaş’ın Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda stopere Çağlar Söyüncü hamlesini yapacağı öne sürülmüştü. Bazı Beşiktaş taraftarları transfer listesinde sıkça Fenerbahçeli oyuncuların anılmasından rahatsız bazı taraftarlar ise transferin gerçekleşmesini istiyor. Beşiktaş Cengiz Ünder’i de Fenerbahçe’den kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de bu sezon 12 maça çıkan İrfan, gol ya da asist katkısı yapamadı.