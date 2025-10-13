Menü Kapat
Editor
 | Murat Makas

İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor! Kadro dışı kararı sonrası yönetimi kızdıracak hamle

A Milli Takım ve Fenerbahçe'den kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için Başkan Sadettin Saran'ı kızdıracak transfer iddiası gündeme geldi. İrfan Can Kahveci'nin ezeli rakibe gideceği konuşuluyor. İşte detaylar...

İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor! Kadro dışı kararı sonrası yönetimi kızdıracak hamle
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 09:44

A Milli Takım’dan apar topar kadro dışı bırakılan ardından ’den de kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertliler resmi açıklama yaparak ’u da kadro dışı bıraktı.

İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor! Kadro dışı kararı sonrası yönetimi kızdıracak hamle

İKİ FUTBOLCU ARASINDA TARTIŞMA

Samsunspor karşılaşması sonrası İrfan Can Kahveci ve Archie Brown arasında tartışma yaşanmıştı. Domenico Tedesco ve ekibinin de bu durumu not aldığı belirtildi. Cenk Tosun'un ise yine Samsunspor maçında 5 oyuncu değişikliğine rağmen tercih edilmemesi sonrası sinirli bir şekilde kulübeye gelip yeleğini fırlattığı aktarılmıştı.

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİASI

Özellikle sosyal medyada İrfan Can Kahveci ile ilgili Sadettin Saran yönetimini kızdıracak bir iddia gündeme geldi. spor kulislerinde, İrfan Can'ın devre arasında 'a olacağı konuşulmaya başlandı.

İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor! Kadro dışı kararı sonrası yönetimi kızdıracak hamle

Beşiktaş’ın Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda stopere Çağlar Söyüncü hamlesini yapacağı öne sürülmüştü. Bazı Beşiktaş taraftarları transfer listesinde sıkça Fenerbahçeli oyuncuların anılmasından rahatsız bazı taraftarlar ise transferin gerçekleşmesini istiyor. Beşiktaş Cengiz Ünder’i de Fenerbahçe’den kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de bu sezon 12 maça çıkan İrfan, gol ya da asist katkısı yapamadı.

ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#cenk tosun
#irfan can kahveci
#Fenerbahçe
#Kadro Dışı
#Spor
