Fenerbahçe'de kadro dışı kararları: Yıldız isimlere yaptırım!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci için kritik kararlar çıktı. Sarı lacivertliler, yıldız isimler için resmi açıklama yayınladı.
Sürece dair duyuru yapan kulüp, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." açıklamasını gerçekleştirdi.
İki futbolcu da son dönemdeki performanslarıyla eleştiriliyor olsa da; taraftarlar sosyal medyada konuyu gündeme taşıdı ve sürece dair detayları sorguladı.