Fenerbahçe'de kadro dışı kararları: Yıldız isimlere yaptırım!

Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci için kritik kararlar çıktı. Sarı lacivertliler, yıldız isimler için resmi açıklama yayınladı.

FENERBAHÇE'DEN KADRO DIŞI AÇIKLAMASI

Sürece dair duyuru yapan kulüp, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." açıklamasını gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU!

İki futbolcu da son dönemdeki performanslarıyla eleştiriliyor olsa da; taraftarlar sosyal medyada konuyu gündeme taşıdı ve sürece dair detayları sorguladı.