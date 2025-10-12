Menü Kapat
Editor
Editor
 Ümit Buget

4 büyüklerin zararı da büyük: Rakamlar belli oldu!

KAP'a iletilen raporlardan elde edilen verilere göre Galatasaray 688,5 milyon, Trabzonspor 668,5 milyon, Beşiktaş 353,1 milyon ve Fenerbahçe 310,1 milyon lira zarar etti.

4 büyüklerin zararı da büyük: Rakamlar belli oldu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
14:04
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
14:04

Türk futbolunun lokomotif kulüpleri , , ve , 2025-2026 sezonunun ilk çeyreğinde kazandığından fazla harcayarak toplamda 2 milyar 20 milyon lira zarar etti. Dört büyüklerin borç yükü ise 71 milyar lirayı aştı.

KAZANÇLARINDAN ÇOK DAHA FAZLASINI HARCADILAR
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen finansal raporlara göre dört büyük kulüp, Haziran–Ağustos 2025 döneminde toplam 13,45 milyar lira gelir elde ederken giderleri 15,47 milyar liraya ulaştı. Böylece 2024-2025 sezonunu yaklaşık 10 milyar lira zararla tamamlayan kulüpler, yeni sezona da finansal olarak sıkıntılı başladı.

Bağımsız denetim raporlarına göre, tahsil edilemeyen faiz gelirleri hariç tutulduğunda en fazla zararı 688,5 milyon lirayla Galatasaray açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübü, 668,5 milyon lira zararla Trabzonspor izledi. Beşiktaş 353,1 milyon, Fenerbahçe ise 310,1 milyon lira zarar açıkladı.

4 büyüklerin zararı da büyük: Rakamlar belli oldu!

GELİR-GİDER DENGESİ BOZUK

Galatasaray, 5,38 milyar lira gelirine karşılık 6,07 milyar lira harcayarak 0,69 milyar lira zarar etti. Trabzonspor 1,5 milyar lira gelirle 2,17 milyar lira gider yaptı ve 0,67 milyar lira açık verdi. Beşiktaş’ın 3,52 milyar lira gelire karşı 3,87 milyar lira gideri olurken; Fenerbahçe 3,05 milyar lira gelir, 3,36 milyar lira giderle dönemi kapattı.

Dört büyüklerin 31 Ağustos 2025 itibarıyla toplam borcu 71,1 milyar liraya ulaştı. Borç sıralamasında Galatasaray 24,3 milyar lirayla ilk sırada yer aldı.
Fenerbahçe’nin 18,8 milyar, Beşiktaş’ın 17,8 milyar ve Trabzonspor’un 10,2 milyar lira borcu bulunuyor.

4 büyüklerin zararı da büyük: Rakamlar belli oldu!

NET BORÇ 68 MİLYAR LİRA BANDINDA

Kasadaki nakit varlıkların düşülmesiyle hesaplanan net borç tutarlarına göre, Galatasaray’ın 23,9 milyar, Beşiktaş’ın 17,6 milyar, Fenerbahçe’nin 16,6 milyar ve Trabzonspor’un 10 milyar lira net borcu bulunuyor. Dört kulübün toplam net borcu 68,1 milyar lirayı buldu.

ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#trabzonspor
#türk futbolu
#Fenerbahçe
#Mali Durum
#Futbol Borsu
#Spor
