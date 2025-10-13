Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Karagümrük maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli aranın ardından karşılaşacaklar

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası kapsamında Fenerbahçe, Kadıköy'de Karagümrük'ü ağırlayacak. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen ve takımına destek olmak isteyen taraftarlar tarafından Fenerbahçe Karagümrük maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı. Karşılaşmanın bilet fiyatları da gündem oldu.

13.10.2025
13.10.2025
Milli aranın ardından 'de heyecan 9. hafta karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek. Karşılaşmalar kapsamında ile , 19 Ekim 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Karagümrük maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Karagümrük karşılaşmasının maç biletlerinin henüz ne zaman satışa çıkacağı hakkında duyuru yapılmadı. Sarı-lacivertliler genel olarak karşılaşma biletlerini 3-4 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe - Karagümrük maç biletlerinin 15 Ekim 2025 tarihinde satışa çıkması bekleniyor. Fenerbahçe tarafından bilet satış duyurusu yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Fenerbahçe - Karagümrük maçının biletlerinin fiyatları da henüz belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın bilet fiyatlarının da açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de en son evinde oynadığı Antalyaspor karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

  • KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
  • FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL
  • MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.235,00 TL
ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#karagümrük
#Fenerbahçe
#Maç Biletleri
#Fenerbahçe - Karagümrük
#Aktüel
