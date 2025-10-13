Fenerbahçe Karagümrük maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli aranın ardından karşılaşacaklar

Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan 9. hafta karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek. Karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe ile Karagümrük, 19 Ekim 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Karagümrük maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Karagümrük karşılaşmasının maç biletlerinin henüz ne zaman satışa çıkacağı hakkında duyuru yapılmadı. Sarı-lacivertliler genel olarak karşılaşma biletlerini 3-4 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe - Karagümrük maç biletlerinin 15 Ekim 2025 tarihinde satışa çıkması bekleniyor. Fenerbahçe tarafından bilet satış duyurusu yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Fenerbahçe - Karagümrük maçının biletlerinin fiyatları da henüz belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın bilet fiyatlarının da açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de en son evinde oynadığı Antalyaspor karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu: