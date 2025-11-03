Çankırı'da deprem mi oldu son dakika? Sarsıntı hissedildi

3 Kasım Pazartesi günü Çankırı'da meydana gelen deprem korku dolu anlara neden oldu. Birçok kişi sosyal medya hesabından "Çankırı'da deprem oldu" paylaşımında bulundu.

ÇANKIRI'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Vatandaşlar Çankırı'da deprem olduğunu paylaştı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Çankırı Ovacık'ta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kişi tarafından hissedildi. Derinliğinin 5 km olması nedeniyle deprem orta şiddetli olarak hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3,6 olarak belirlendi.

ÇANKIRI'DA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Çankırı Ovacık'ta 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yüzeye yakın olduğu için birçok kişi tarafından hissedildi. Erken saatlerde meydana gelen deprem korku dolu anlara neden oldu.