Balıkesir Sındırgı'da art arda depremler esnafı vurdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son dönemde yaşanan art arda depremler, yerel esnafın işlerini ve psikolojisini olumsuz yönde etkiledi. İlçe esnafından Mehmet Aydoğdu, depremlerin tüm ilçeyi derinden etkilediğini dile getirerek, “İlk depremde küçük bir hasarımız vardı ama kendi imkânlarımızla, tüm esnaf arkadaşlarla beraber kendi yaramızı saracaktık. Ancak geçen gün olan bu deprem tüm Sındırgı'yı, tüm esnafı, tüm halkımızı çok derinden yaraladı” dedi.

Esnaf Erdal Sıtkı ise yaşadıkları korkuyu şu sözlerle ifade etti: “Bu sefer çok korktuk, çıkamadık. Binalar çatladı, patladı. Evlerde yatamıyoruz, işe gidemiyoruz, psikolojimiz çok bozuldu.” Sıtkı, bu süreçte fırsatçılar nedeniyle kira fiyatlarının da yükselmesinden şikayetçi oldu.

ODADAN YETKİLİLERE ÇAĞRI: "ESNAFIN NEFES ALMASI GEREKİYOR"

Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Güner, yaşanan afetin ciddiyetine dikkat çekti. Güner, “Ülke olarak yine çok büyük bir deprem yaşadık. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Geçtiğimiz yılki depremde 27 esnafımız mağdur olmuştu. Ancak bu kez yaşadığımız deprem hem şiddet hem de yıkım açısından çok daha büyük. Bir önceki depremde gördüğümüz manzarayla bugünkü tablo arasında çok büyük fark var. Gerçekten çok daha ağır bir durumla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Güner, “Hızlı kararlar alınmalı, esnafın nefes alması gerekiyor” çağrısında bulunarak, devletin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olacağına inandıklarını kaydetti.

HASAR TESPİTİNDE SON DURUM

Depremin ardından AFAD, Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Belediyesi ekipleri hasar tespit çalışmalarını hızla sürdürüyor. İlçede bulunan 32 bin bağımsız bölümden 607'si konut, 93'ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğu tespit edildi. Yıkımı tamamlanan binaların enkaz kaldırma işlemleri devam ederken, Cumhuriyet Meydanı çevresinde ve ana caddelerde onlarca iş yeri boşaltıldı.

Bir önceki deprem sonrasında AFAD tarafından konteyner dükkanlar kurulmuş ve Sındırgı Belediyesi tarafından da Akpınar Yaşam Merkezi dükkanlarını boşaltmak zorunda kalan esnafa tahsis edilmişti. Mağduriyetlerin giderilmesi için hızlı adımlar bekleniyor.