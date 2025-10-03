Menü Kapat
22°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

AFAD, Sındırgı depreminin raporunu yayımladı! Deprem fırtınası kayıtlara geçti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 6,1'lik deprem sonrası AFAD raporunu yayımladı. Bölgede sarsıntının ardından deprem fırtınası son bulmadı. 7 hafta içerisinde binlerce kez sallanan bölgede veriler riskin hala devam ettiğini ortaya koyuyor.

ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'de 10 Ağustos saat 19.53'te meydana gelen depremle ilgili raporunu yayımladı. Depremden bu güne devam eden sarsıntılar bazı uzmanlar tarafından " fırtınası" olarak nitelendiriliyor. Zaman zaman 5.0 büyüklüğüne veren sarsıntılar bölgedeki vatandaşları ürkütmeye devam ediyor.

AFAD, Sındırgı depreminin raporunu yayımladı! Deprem fırtınası kayıtlara geçti

7 HAFTADA 11 BİN SARSINTI

6,1 Depremi Raporu" isimli raporda28 Eylül saat 00.00'a kadar büyüklükleri 0,6 ile 4,9 arasında değişen 11 bin 10 artçı depremin meydana geldiği, bunlardan 44'ünün büyüklüklerinin 4 ile 5 arasında olduğu belirtildi.

Sarsıntıların mekansal olarak belirli alanda yoğunlaştığı ve genel olarak homojen dağılım sergilediği, bunun artçı sismik aktivitenin zamana bağlı yer değiştirmektense aynı fay segmenti veya sınırlı alanda yoğunlaştığını gösterdiği kaydedildi.

AFAD, Sındırgı depreminin raporunu yayımladı! Deprem fırtınası kayıtlara geçti

1900'DEN BU YANA 1464 DEPREM

Ayrıca bölgede 1900 yılından bugüne 4'ten büyük ve en büyüğü 7,2 olmak üzere 1464 depremin meydana geldiği bildirildi.

HASAR DURUMU BELLİ OLDU

Sındırgı Depremi'ni takiben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen tespit çalışmaları sonrası Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm ile Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Sındırgı Depremi'nde gözlemlenen yapısal hasarlar incelendiğinde, Türkiye'de geçmiş yıllardaki depremlerin yol açtığı hasarları oluşturan faktörlerin bu depremde de benzer olduğuna işaret edildi.

