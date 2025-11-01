Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut Sındırgı'da 36 saat geçirdi: Kasım ayına işaret etti!

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, yaşanan depremlerin ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelerek 36 saatini Sındırgı'da geçirdi. Yakut, elde ettiği verileri araştırma sonunda Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ile paylaştı.

"6.2'LERE VARABİLECEK YENİ BİR DEPREM OLABİLECEĞİNİ İFADE ETMİŞTİM"

Deprem Araştırmalarında bulunan Ahmet Yakut, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelerek 36 saatini bölgede geçirdi. Sındırgı ilçe merkezinden başlayan incelemelerin ardından kırsal bölgelerle devam Yakut, sıcak suyun çıkış noktası olan Hisaralan, Emenere gibi noktalarda ölçümler yaptı. Ardından Simav Fay zonunun bulunduğu bölgeye giden Yakut, araştırmalarını tamamladı. İHA'ya konuşan Yakut, "Yaşanan depremlerin ardından Sındırgı'ya geldim, yerdeki jeomanyetik ve elektromanyatik verileri çözümleyerek bölge içinden veri toplamak istedim. En son 6.1 yaşanan depremden bir gün öncede bölgede 6.2'lere varabilecek yeni bir deprem olabileceğini ifade etmiştim. Ertesi gün de bu deprem meydana geldi" dedi.

"KASIM AYININ BU BÖLGEDE DAHA DİKKATLİ VE TEDBİRLİ GEÇİRİLMESİ LAZIM"

Yakut, Sındırgı, Kütahya Simav ve Manisa Gördes gibi bölgelerin daha dikkatli ve detaylı incelenmesi gerektiğini vurguladı. Deprem Araştırmacısı, bölge halkını uyararak "Kasım ayının bu bölgede daha dikkatli ve tedbirli geçirilmesi lazım" çağrısında bulundu:



"Hem Bayraklı köyünde hem Işıklar köyünde, Yukarı Dağdere köyünde inceleme fırsatım oldu. Olay bölgenin güneydoğusuna kayıyor. Bu kayma devam ederse Bayraklı, Emendere yine bir kırılma yaşayabilir. İkinci deprem de bu şekilde geldi. Elimdeki veriler gösteriyor ki, Şapçı Osmanlar, Devletlibaba ve devamında Simav Fay zonu dediğimiz bölgenin son depremle beraber yüklendiğini görmekteyiz. Bu artçılar kendini sonlandırmıyor ve geniş bir alanda dağılarak devam ediyor. Yaşanan 2 tane 6.1'lik deprem sonrası orada kırılmayan 15-20 kilometrelik bir hat var.

6.3'e kadar bir deprem üretebilir. Sındırgı olsun, Kütahya Simav olsun, Manisa Gördes olsun bu bölgelerin dikkatlice daha detaylı incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kasım ayının bu bölgede daha dikkatli ve tedbirli geçirilmesi lazım. Özellikle dün Bayraklı bölgesine gittiğimde (Bölge Simav Fay zonu ile etkileşime girdiği için graben dediğimiz sistemler var) burada dağlar yükseldikçe ovalar açılıyor. Burada yeni faylanma hareketleri olduğuna bizzat şahit olduk. Yeni faylar demeyelim de daha önce olmuş ama aktifleşmemiş faylar şimdi aktifleşmiş gibi gözüküyor. Bu yüzden dikkat edilmesi lazım."