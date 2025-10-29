Bakan Kurum'dan Sındırgı depremine ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, deprem öncesinde daha önceki sarsıntılarda ağır hasar aldığı belirlenerek boşaltılan 3 binanın yıkıldığını ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Bakan Kurum Sındırgı depremine ilişkin, ''Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik, 80’i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik." ifadelerini kullandı.