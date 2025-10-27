Sındırgı 6.1 depremin ardından kaç deprem oldu? Artçılar devam ediyor

İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli'de hissedilen bir deprem oldu.

AFAD'ın açıklamalarına göre deprem Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşti.

Buna göre deprem 6.1 büyüklüğünde oldu.

27 EKİM SINDIRGI’DA KAÇ DEPREM OLDU?

AFAD, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 2 dakika sonra 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.

Bölgede daha sonra 3.5, 4 ve 3.9 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

6.1 depremin ardından 2’den büyük ve 5’ten küçük yaklaşık 27 deprem kaydedildi.