Sındırgı depreminde ölü ya da yaralı var mı? Yıkılan binalar olduğu öğrenildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Sarsıntı, İstanbul dâhil Marmara ve Ege bölgesinde birçok ilde hissedildi.

Bu depremin ardından bölgede 4,2 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2 yıkılan bina var. Bir tane de 2 katlı dükkan yıkıldı. İçi boş olan binalar. Daha önceki depremlerde hasar almış ve o nedenle boşaltılmış. Jandarmamız birinci tur taramayı bitirdi. Köylerde yıkılan yer yok. Yaşamla ilgili olumsuzluk da yok. Şu ana kadar yapılan taramalara göre can kaybı yok diyebiliriz. Şuan karayoluyla deprem bölgesine gidiyorum. Valimizle birlikte olacağız. Yaralamayla ilgili müracat var. Balkondan atlayanlarla ilgili bir durum" dedi.

SINDIRGI DEPREMİNDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak deprem sonrası ilçede yıkılan binaların olduğunu açıkladı.

Enkazlarda arama çalışmaları yapılırken ölü ya da yaralı sayısı saat 21:30 itibariyle henüz belli değil.

Yüksekten atlama ve üzerine eşya düşme durumları nedeniyle bazı yaralanma vakalarının yaşandığı belirtiliyor.

Binaların bir önceki büyük depremin ardından boşaltılan binalar arasında olduğu belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."