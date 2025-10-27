Bursa, Tekirdağ, İzmir, Çanakkale de deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sayfasında yer alan verilere göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki hareket kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki çok sayıda ilde de hissedilen depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı açıklamada ekiplerin saha taramalarına başladığı belirtildi.

Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.