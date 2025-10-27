Balıkesir Sındırgı 6.1 büyüklüğünde depremde yıkılan bina var mı?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Bu depremden yaklaşık 2 dakika sonra 22.50'de 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

DEPREMDE YIKILAN BİNA VAR MI?

Balıkesir Sındırgı’dan gelen ilk bilgilere göre bölgede depremin etkisiyle birlikte 4 ya da 5 binanın yıkıldığı bildirildi.

Yapıların durumu ve can kaybıyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."