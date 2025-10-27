İstanbul’da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

İstanbul’da hissedilen şiddetli depremin ardından bölgede panik yaşandı.

Depremin merkez üssünün Balıkesir Sındırgı olduğu belirtildi.

İlk açıklamalara göre depremin büyüklüğü ise 6.1 olarak açıklandı.

Avrupa Sismoloji Merkezi, depremin 6,0 büyüklüğünde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde olduğunu belirtti.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre ise deprem Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde gerçekleşti.