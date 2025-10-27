Deprem kaç saniye sürdü? İstanbul’da hissedilen deprem korkuttu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde, 5,99 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Deprem; Çanakkale, Bursa, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Deprem, yaklaşık 15 saniye sürdü ve uzun sürmesi paniğin daha büyük olmasına neden oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."