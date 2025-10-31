Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Sındırgı'da konteyner kentte sona doğru! Vatandaşlar gelecek haberi bekliyor

Balıkesir Sındırgı'da farklı tarihlerde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri ağır hasar gören vatandaşlar için konteyner kent kurulumu sürüyor. İlçede, soğuyan havalara rağmen sahadaki çalışmalar hız kesmiyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 19:46

10 Ağustos Ve 27 Ekim'de 6.1 büyüklüğünde depremler yaşayan ve çok sayıda artçı sarsıntının kaydedildiği 'da kurulumu için çalışmalar devam ediyor.

Yağcıbedir Mahallesi Orman Deposu'nda oluşturulan alanda iş makineleri aralıksız çalışıyor. Altyapı, su ve elektrik bağlantıları kısa sürede tamamlanırken, konteynerlerin yerleştirilmesine başlandı.

Sındırgı'da konteyner kentte sona doğru! Vatandaşlar gelecek haberi bekliyor

100 KONTEYNER TESLİM EDİLECEK

Yaklaşık 10 dönümlük alana kurulacak 100 konteyner, başvuru yapan hak sahiplerine teslim edilecek. Depremzedeler için hazırlanan konteynerlerde mutfak, banyo, ısıtma sistemleri ve sosyal alanlar bulunuyor. Çocuklar için oyun alanlarının da yer aldığı konteyner kent, afetzedelerin yeniden hayata tutunması için umut oluyor. Kırsal mahallelerde de kurulum çalışmaları devam ederken, bazı vatandaşlar kendi konteynerlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Sındırgı'da konteyner kentte sona doğru! Vatandaşlar gelecek haberi bekliyor

Depremde evini kaybeden Ayşe Teyze, "Evimiz yıkıldı ama devletimiz hemen yanımızda oldu. Şimdi başımızı sokacak bir yerimiz var, Allah razı olsun" dedi.

"BALIKESİR VALİSİ: YARALARI SARMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ SAHADAYIZ"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, AFAD ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan ile birlikte konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Sındırgı'da konteyner kentte sona doğru! Vatandaşlar gelecek haberi bekliyor

Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ustaoğlu, "Tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gece gündüz sahadayız. Kısa sürede kimseyi açıkta bırakmadan barınma sorununu çözeceğiz" dedi.

Vali Ustaoğlu ayrıca, ilçe merkezinde devam eden enkaz kaldırma ve yıkım çalışmalarını ile hafriyat sahasını da ziyaret ederek ekiplerden bilgi aldı.

Depremin ardından zor günler geçiren Sındırgı'da, konteyner kentteki her yeni yaşam alanı, afetzedelere umut ve güven veriyor.

