19°
 Merve Yaz

Sındırgı depremi sonrası uzman isimden endişe verici açıklama! 'Ölü faylar canlandı'

Balıkesir Sındırgı önceki gün 6.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Yüzlerce artçının yaşandığı bölgede araştırmalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, , "Dağlık alanda birden fazla, 5-6 tane birbirini takip eden ovadan dağa doğru devam eden fay saptadık. Buradaki fay, dünya literatüründe 'ölü fay' olarak geçiyor. Fakat jeolojik anlamda ölü faylar çok aşırı stres yüklendiğinde veya stres yönlerindeki değişim nedeniyle yeniden dirilebiliyor. Bu depremlerde bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

30.10.2025
saat ikonu 12:37
30.10.2025
saat ikonu 12:37

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Üyesi de olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'in ilçesinde, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1'lik depremlerin ardından bölgede bilimsel çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sözbilir, çalışmalar kapsamında kırsal Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasındaki dağlık alanda, diri fay haritası üzerinde görülmeyen yeni fay hatları tespit ettiklerini anlattı.

Sındırgı depremi sonrası uzman isimden endişe verici açıklama! 'Ölü faylar canlandı'

"BU FAYLAR DİRİ FAY HATTI HARİTASINDA YOK"

Bu fayların haritalanması için süreci başlattıklarını belirten Sözbilir, "O fayların hiçbiri şu an var olan 2013 tarihinde çizilen diri fay haritasında yer almıyordu. Dolayısıyla onlar çoğunlukla ölü fay sınıfındaki faylardı. İkinci olunca tekrar bölgeye geldik" ifadesini kullandı.

Sözbilir, çalışmaları yeniden dağlık alanda yoğunlaştırdıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dağlık alanda birden fazla 5-6 tane birbirini takip eden ovadan dağa doğru devam eden fay saptadık. Buradaki fay, dünya literatüründe 'ölü fay' olarak geçiyor. Fakat jeolojik anlamda ölü faylar çok aşırı stres yüklendiğinde veya stres yönlerindeki değişim nedeniyle yeniden dirilebiliyor.

Sındırgı depremi sonrası uzman isimden endişe verici açıklama! 'Ölü faylar canlandı'

"HARİTADA OLMAYAN FAYLAR DEPREM ÜRETİYOR"

Bu depremlerde bunu görüyoruz. Bu dağlık alandaki diri olarak haritalarda gösterilmeyen faylar deprem üretmeye başlamış diyebiliriz. Bu fay ilk kez haritalanıyor. Daha önce hiçbir haritada var olmayan birkaç fay saptamış durumdayız. Bunların bir kısmını haritaladık. Uluslararası dergilere gönderdik, şu anda basılıyor."

Sındırgı depremi sonrası uzman isimden endişe verici açıklama! 'Ölü faylar canlandı'

DEPREMLER NEDEN BİTMİYOR?

Belirlenen fay düzleminin depremin odak noktasındaki mekanizmayla uyuştuğunu belirten Sözbilir, "Şu anda fayları yüzeyde görüyoruz ama derine doğru 10 kilometreye kadar gidebiliyor ve oradaki strese bağlı olarak deprem üretebiliyor. Bölgedeki 5-6 fay birbirini tetikleyecek şekilde deprem üretiyor. O yüzden depremler bir türlü bitmiyor" diye konuştu.

Sındırgı depremi sonrası uzman isimden endişe verici açıklama! 'Ölü faylar canlandı'

"BENZER BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLABİLİR"


Prof. Dr. Sözbilir, fayın özellikleri hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti: "Uzunlukları 35-40 kilometreye kadar uzanıyor. Birinci depremde 6.1 kırıldı, ikinci depremde 6.1'lik kısmı daha kırıldı. Üçüncü depremde 6.1 daha gerçekleşebilir çünkü şu anda fayın tümü kırılmamış durumda. Üretilen depremlerle fayın uzunluğu arasındaki orana bakıldığında fayın tümünün kırılmadığını anlıyoruz. Benzer büyüklükte bir deprem daha gelişebilir. 3-4 ayda 6.1 büyüklüğünde depremlere ulaştığımız için belki benzer bir mekanizma tekrar edebilir. Şu anda artçı aşaması yaşanıyor."

Sındırgı depremi sonrası uzman isimden endişe verici açıklama! 'Ölü faylar canlandı'


Sözbilir, tespit edilen fayın 3'te 2'lik kısmının kırıldığını, kalan 3'te 1'lik kısmının ise büyük bir deprem üretme olasılığının düşük olduğunu aktardı. Öte yandan Sındırgı'nın kırsal Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasındaki dağlık alanda tespit edilen fayın yüzeydeki kısmı görüntülendi.

