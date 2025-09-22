Balıkesir beşik gibi! Sındırgı'da bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 10 Ağustos'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilerek büyük paniğe neden olan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor.

Dün gece saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.0, bugün öğlen saatlerinde ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

https://x.com/DepremDairesi/status/1970132753283764583

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilere göre bölgede bir deprem daha oldu. Sındırgı'da AFAD'a göre 4.0, Kandilli'ye göre 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DEPREMLER NEDEN DURMUYOR?

Kent beşik gibi sallanırken uzman isimlerden açıklamalar peş peşe geldi. Katıldığı bir televizyon programında önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremlerin durmamasının nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Beklenmeyen bir bölge olmasına karşın daha önce Balıkesir Sındırgı’yı altını çizerek işaret etmiştim. Sındırgı'daki depremler neden bitmiyor söyleyeyim. Bu bölgenin 600 metre kadar güneyinde bir dağ var. Bu dağın üstünde bir fay var. Geçen ay meydana gelen 6.1'lik depremde yaklaşık 200 kilometrelik bir yüzey yırtıldı. Bu alan üstünde küçük fay hatları mevcut. Olan bu depremlerin sebebi o fay hatlarından kaynaklanıyor."