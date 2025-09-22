Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Balıkesir depremleri neden durmuyor? Prof. Dr. Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklamalar

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kent beşik gibi sallanmayı sürdürüyor. Dün gece saatlerinde 5.0, ve bugün öğle saatlerinde 4.5 büyüklüğünde depremle sallanan Sındırgı'da yine panik yaşandı. Uzman isimler ise dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremlerin durmamasının nedenini açıkladı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 13:55

beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 10 Ağustos'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilerek büyük paniğe neden olan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. Son olarak dün gece saatlerinde Balıkesir'in ilçesinde 5.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Bugün öğlen saatlerinde ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Balıkesir depremleri neden durmuyor? Prof. Dr. Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklamalar

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Kent beşik gibi sallanırken, uzman isimlerden açıklamalar peş peşe geldi. Katıldığı bir televizyon programında önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremlerin durmamasının nedenini şu sözlerle açıkladı:

Balıkesir depremleri neden durmuyor? Prof. Dr. Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklamalar

'200 KİLOMETRELİK BİR YÜZEY YIRTILDI'

"Beklenmeyen bir bölge olmasına karşın daha önce Balıkesir Sındırgı’yı altını çizerek işaret etmiştim. Sındırgı'daki depremler neden bitmiyor söyleyeyim. Bu bölgenin 600 metre kadar güneyinde bir dağ var. Bu dağın üstünde bir fay var. Geçen ay meydana gelen 6.1'lik depremde yaklaşık 200 kilometrelik bir yüzey yırtıldı. Bu alan üstünde küçük fay hatları mevcut. Olan bu depremlerin sebebi o fay hatlarından kaynaklanıyor."

Balıkesir depremleri neden durmuyor? Prof. Dr. Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklamalar

BİNGÖL İÇİN UYARDI

TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sındırgı depremlerinin birkaç ay daha devam edebileceğini söyleyen uzman isim, Bingöl'e uyarı yaptı.

Okan Tüysüz "Deprem fırtınası dediğimiz olaylar bazen birkaç ay, bazen bir kaç yıl sürebilir. Burada net bir tarih söylemek mümkün değil. Fakat Sındırgı'daki deprem aktivitesinin birkaç ay daha süreceği kanaatindeyim. Uzun sürebilir" ifadelerini kullandı.

