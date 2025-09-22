Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Okan Tüysüz tek noktayı işaret etti! 'Burada büyük deprem olabilir'

Balıkesir'de 10 Ağustos'tan beri devam eden deprem fırtınası vatandaşları tedirgin ederken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz, "7 büyüklüğünde deprem olabilir" diyerek Bingöl'ü işaret etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okan Tüysüz tek noktayı işaret etti! 'Burada büyük deprem olabilir'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 13:29

'de peş peşe meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları günlerdir devam ederken, uzman isimlerden de peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. depremlerinin birkaç ay daha devam edebileceğini söyleyen uzman isim, 'e uyarı yaptı.

Okan Tüysüz tek noktayı işaret etti! 'Burada büyük deprem olabilir'

"DEPREM BİRKAÇ AY DAHA DEVAM EDECEK"

Okan Tüysüz" fırtınası dediğimiz olaylar bazen birkaç ay, bazen bir kaç yıl sürebilir. Burada net bir tarih söylemek mümkün değil. Fakat Sındırgı'daki deprem aktivitesinin birkaç ay daha süreceği kanaatindeyim. Uzun sürebilir. " ifadelerini kullandı.

Okan Tüysüz tek noktayı işaret etti! 'Burada büyük deprem olabilir'

BİNGÖL'E DİKKAT ÇEKTİ

Büyük deprem olacak yerleri sıralayan Tüysüz, "Bingöl Yedisu 1784 yılından beri kırılmamış. Dolayısıyla 200-300 yılda bir deprem üretmekte ve süre dolmuştur. Ve 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı vardır" ifadelerini kullandı.

Okan Tüysüz tek noktayı işaret etti! 'Burada büyük deprem olabilir'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha: Çevre iller de hissetti
Osman Bektaş üstüne basa basa uyardı! Balıkesir'de deprem oldu, bu noktada tehlike arttı
ETİKETLER
#deprem
#balıkesir
#bingöl
#Sındırgı
#Prof. Dr. Okan Tüysüz
#Yer Kabuğu Hareketleri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.