Okan Tüysüz tek noktayı işaret etti! 'Burada büyük deprem olabilir'

Balıkesir'de peş peşe meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları günlerdir devam ederken, uzman isimlerden de peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sındırgı depremlerinin birkaç ay daha devam edebileceğini söyleyen uzman isim, Bingöl'e uyarı yaptı.

"DEPREM BİRKAÇ AY DAHA DEVAM EDECEK"

Okan Tüysüz" Deprem fırtınası dediğimiz olaylar bazen birkaç ay, bazen bir kaç yıl sürebilir. Burada net bir tarih söylemek mümkün değil. Fakat Sındırgı'daki deprem aktivitesinin birkaç ay daha süreceği kanaatindeyim. Uzun sürebilir. " ifadelerini kullandı.

BİNGÖL'E DİKKAT ÇEKTİ

Büyük deprem olacak yerleri sıralayan Tüysüz, "Bingöl Yedisu 1784 yılından beri kırılmamış. Dolayısıyla 200-300 yılda bir deprem üretmekte ve süre dolmuştur. Ve 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı vardır" ifadelerini kullandı.