Palandöken'de yangın paniği! Gece yarısı bir anda alev aldı

Erzurum Palandöken ilçesindeki 25. Sokak'ta bulunan Kardeşler Apartmanı'nda bir anda yangın çıktı. Gece 01.00 sıralarında başlayan yangının apartmanın 2. katında bulunan bir dairenin mutfak bölümünde çıktığı tespit edildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken apartmandan büyük paniğe neden oldu.

İTFİAYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına yangın tüpleriyle hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sırasında apartman sakinlerinin büyük panik yaşadığı gözlemlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.