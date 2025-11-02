Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Beyoğlu'nda bina yangını! 4 kişi mahsur kaldı

İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı binanın bodrum katında elektrik tesisatından yangın çıktı. Dumandan dolayı üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangın da kontrol altına alındı.

Beyoğlu'nda bina yangını! 4 kişi mahsur kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 23:00
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 23:12

Bülbül Mahallesi Kireçhane Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın bodrum katında saat 21.30 sıralarında elektrik tesisatı kaynaklı çıktı.

Beyoğlu'nda bina yangını! 4 kişi mahsur kaldı

MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

Dumanlar 2 katlı binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beyoğlu'nda bina yangını! 4 kişi mahsur kaldı

Ambulans içinde 3 kişiye oksijen tedavisi uygulanırken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

