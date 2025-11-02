Gece yarısı korkunç patlama! Gerçek bambaşka çıktı

Bursa'da gece saatlerinde yaşanan olay mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Herkesin telaş yaşadığı olayda patlamanın sebebi havai fişekler çıktı. Otomobil ile gelenler, sokağın ortasına hazırladıkları havai fişekleri ateşe verip kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

GECE YARISINDA PANİK ANLARI

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde, gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Apartmanların arasında yankılanan patlama sesleriyle sokağa dökülen apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı.

KÜÇÜK BEBEKLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Bebeklerin ağladığı, çocukların korku dolu gözlerle etrafa baktığı, kadınların ise tedirgin olduğu olan güvenlik kameralarını inceleyince ortaya çıktı. Sokağa gelen 41 AGM 303 plakalı otomobilden inenler tarafından özellikle 3 bebeğin yaşadığı binanın önüne havai fişek düzeneğini ayarlaması dikkat çekti.

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, sokağa otomobil ile gelen 4 kişiden 2'si havai fişekleri yaktıktan sonra yeniden arabaya binip uzaklaştı. Mahalleli, benzer tehlikeli davranışların tekrarlanmaması için yetkililerden plakası ve kimlikleri belli olan kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin de tahkikatı sürüyor.