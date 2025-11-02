Menü Kapat
Gece yarısı korkunç patlama! Gerçek bambaşka çıktı

Bursa'da gece yarısı korkunç patlama sesleri mahalleliyi ayağa dikti. Çevredeki 3 bebeği dehşete sokan olayda sesin kaynağının patlatılan havai fişekler olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
02.11.2025
02.11.2025
'da gece saatlerinde yaşanan olay mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Herkesin telaş yaşadığı olayda patlamanın sebebi havai fişekler çıktı. Otomobil ile gelenler, sokağın ortasına hazırladıkları havai fişekleri ateşe verip kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Gece yarısı korkunç patlama! Gerçek bambaşka çıktı

GECE YARISINDA PANİK ANLARI

Bursa’nın ilçesi Emek Mahallesi’nde, gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Apartmanların arasında yankılanan sesleriyle sokağa dökülen apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı.

Gece yarısı korkunç patlama! Gerçek bambaşka çıktı

KÜÇÜK BEBEKLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Bebeklerin ağladığı, çocukların korku dolu gözlerle etrafa baktığı, kadınların ise tedirgin olduğu olan güvenlik kameralarını inceleyince ortaya çıktı. Sokağa gelen 41 AGM 303 plakalı otomobilden inenler tarafından özellikle 3 bebeğin yaşadığı binanın önüne düzeneğini ayarlaması dikkat çekti.

Gece yarısı korkunç patlama! Gerçek bambaşka çıktı

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, sokağa otomobil ile gelen 4 kişiden 2'si havai fişekleri yaktıktan sonra yeniden arabaya binip uzaklaştı. Mahalleli, benzer tehlikeli davranışların tekrarlanmaması için yetkililerden plakası ve kimlikleri belli olan kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin de tahkikatı sürüyor.

Gece yarısı korkunç patlama! Gerçek bambaşka çıktı
