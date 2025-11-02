Esenyurt'ta düğünün ardından savaş çıktı! Kavga karakolda bitti

Kategoriler
İstanbul
Esenyurt'ta düğün ardından adeta savaş çıktı! İki aile arasındaki tartışma sokağa taştı öfkeli kalabalığı polis ekipleri zor sakinleştirdi. Dün gece 23.00 sularında meydana gelen kavgadan iddiaya göre iki aile arasında anlaşmazlık çıktı. Düğün sonrası karşı karşıya gelen tarafların birbirine laf attıktan sonra kavgaya tutuştuğu iddia edildi. Olayı gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafları sakinleştirmede güçlük çekti. İki taraf birbirinden şikayetçi olurken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.