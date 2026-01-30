Kümesten gelen öksürük sesi her şeyi ortaya çıkardı! Ekipler tavukların arasından aldı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslar için düğmeye bastı. Ekipler yaptığı incelemelerde 49 yaşındaki E.A.'nın bir depoda saklandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese operasyon düzenledi.

ÖKSÜRÜNCE OLANLAR OLDU

Polis ekiplerinin depoda arama yaptığı esnada, yapının bitişiğinde bulunan tavuk kümesinden öksürük sesi geldi. Durumdan şüphelenen ekipler, kümeste yaptıkları kontrolde samanların arasına gizlenmiş E.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın yapılan UYAP sorgusunda; Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Silahla Yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 44 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.