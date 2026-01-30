Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

ABD’den dolar açıklaması: Manipülasyon yok

ABD Hazine Bakanlığı’nın Kongre’ye sunduğu son rapora göre, Haziran 2025’e kadar olan dönemde hiçbir büyük ticaret ortağı döviz kurunu kasıtlı olarak manipüle etmedi.

ABD’den dolar açıklaması: Manipülasyon yok
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 11:56

ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin başlıca ortaklarının döviz kuru ve makroekonomik politikalarını mercek altına aldığı yarı yıllık raporunu Kongre’ye sundu. Raporda, Haziran 2025’e kadar olan dört çeyreklik dönem incelendi ve dikkat çekici bir sonuca ulaşıldı: Hiçbir büyük ticaret ortağı döviz kurunu manipüle etmedi.

ABD’den dolar açıklaması: Manipülasyon yok

TİCARETİN YÜZDE 78’İ İNCELENDİ

Bakanlık açıklamasına göre değerlendirme, ABD’nin mal ve hizmet ticaretinin yaklaşık yüzde 78’ini oluşturan ülkeleri kapsadı. Bu ülkelerin ödemeler dengesi ayarlamalarını engellemek ya da uluslararası ticarette haksız avantaj sağlamak amacıyla kendi para birimleri ile ABD doları arasındaki kuru bilinçli biçimde yönlendirdiğine dair bir bulguya RASTLANMADI.

ABD’den dolar açıklaması: Manipülasyon yok

ÇİN LİSTEDE YOK AMA ELEŞTİRİLER SÜRÜYOR

Raporda , “döviz manipülatörü” olarak tanımlanmadı. Ancak ülkenin döviz kuru politikaları ve uygulamalarında yeterli şeffaflığın sağlanmadığına özellikle vurgu yapıldı. Açıkçası Washington’un Pekin’e yönelik temkinli yaklaşımı bu raporda da kendini hissettirdi.

ABD’den dolar açıklaması: Manipülasyon yok

İZLEME LİSTESİ GENİŞLEDİ

Hazine Bakanlığı, döviz kuru uygulamaları ve makroekonomik politikaları yakından takip edilmesi gereken ülkelerin yer aldığı “İzleme Listesi”ne Tayland’ı da ekledi. Böylece listede yer alan ülke sayısı 10’a yükseldi. Çin’in yanı sıra Japonya, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Vietnam, Almanya, İrlanda ve İsviçre de bu listede bulunuyor.

ABD’den dolar açıklaması: Manipülasyon yok
ETİKETLER
#çin
#ticaret
#Abd Hazine Bakanlığı
#Döviz Manipülasyonu
#Makroekonomik Politikalar
#İzleme Listesi
#Ekonomi
