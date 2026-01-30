Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ndan radikal karar! "Artık göremeyeceksiniz"

Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan, kan ve saç örneği veren Şeyma Subaşı'nın test sonucu pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Şeyma Subaşı, aldığı radikal bir karar aldığını duyurarak, "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 11:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şeyma Subaşı, 29 Aralık’ta Amerika’dan Türkiye’ye dönmüş ve İstanbul Havalimanı’na inişinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

İnternet fenomeni Şeyma Subaşı, uyuşturucu soruşturması kapsamında salı günü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. ABD’den Türkiye’ye döndüğü sırada hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Subaşı, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ndan radikal karar! "Artık göremeyeceksiniz"

Dün iddialara göre Şeyma Subaşı, sonuçları beklemeden itiraf etti. Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Ertesi gün ise Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ndan radikal karar! "Artık göremeyeceksiniz"

ŞEYMA SUBAŞI ALDIĞI RADİKAL KARARI DUYURDU

Subaşı, soru cevap yaptığı bir videoyu yayınlayıp "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ndan radikal karar! "Artık göremeyeceksiniz"
