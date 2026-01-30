Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ndan radikal karar! "Artık göremeyeceksiniz"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şeyma Subaşı, 29 Aralık’ta Amerika’dan Türkiye’ye dönmüş ve İstanbul Havalimanı’na inişinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
İnternet fenomeni Şeyma Subaşı, uyuşturucu soruşturması kapsamında salı günü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. ABD’den Türkiye’ye döndüğü sırada hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Subaşı, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün iddialara göre Şeyma Subaşı, sonuçları beklemeden itiraf etti. Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Ertesi gün ise Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı.
Subaşı, soru cevap yaptığı bir videoyu yayınlayıp "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" ifadelerini kullandı.