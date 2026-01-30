Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'e tepki üstüne tepki yağdı! Eşi Caner Yıldırım'ın savunması takipçilerini kızdırdı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel eşi Caner Yıldırım ile birlikte evlerinin kapılarını ilk kez açtı. Videoda Gamze Erçel'in diksiyonuna yorum yağarken, Caner Yıldırım ise gelen tepkilere ateş püskürdü. Caner Yıldırım'ın sözlerine sosyal medyada ise tepki yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'e tepki üstüne tepki yağdı! Eşi Caner Yıldırım'ın savunması takipçilerini kızdırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 10:49

'in fenomen ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım evlerinin kapılarını ilk kez bir dergi için açtı. Videoda kısa cümleler kuran Gamze Erçel'e diksiyonundan dolayı tepki yağdı. Video yorumlara kapatılırken, Caner Yıldırım gelen yorumlara hesabından cevap verdi.

GAMZE ERÇEL'E ELEŞTİRİ YAĞDI EŞİ CANER YILDIRIM'DAN TEPKİ GELDİ

Bu yorumlara, Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım sert bir yanıt verdi. Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "10 dakikalık bir videodan büyük büyük çıkarımlar yapabilecek insanlar… Sizin derdiniz başka. Ayrıca internetten insan kötülemek başka bir işsizlik seviyesi. Gerçekten dolu insanlar kendi işlerine bakarlar, başkalarına efor sarf etmezler."

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'e tepki üstüne tepki yağdı! Eşi Caner Yıldırım'ın savunması takipçilerini kızdırdı

Caner Yıldırım'ın son paylaştığı gönderiye takipçilerinden eleştiri yağdı. Hakarete varan sözleri sonrası Caner Yıldırım için "Bu kadarını beklemiyordum", "Bence çok kaba olmuş", "Hiç gerek yoktu cevap vermesine" gibi yorumlar yapıldı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'e tepki üstüne tepki yağdı! Eşi Caner Yıldırım'ın savunması takipçilerini kızdırdı

Paylaşımlarına devam eden Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım "Valla biz kulp takma işini mobilyada da otomobillerde de neredeyse bıraktık. Ancak anladığım kadarıyla toplumun bir kesimi kulp takma işini kendilerine görev edinmiş. Açtım şu videoyu bi daha izledim neymiş arkadaş dedim bu kadar eşimin konuşmasını görecek mevzu. İyi de izlenmiş he. Derginin tüm zamanlarının en çok izlenen içeriği olmuş. Çok soran oluyordu parkesinden, duvar kaplamasına, aydınlatmasından mutfak tezgahına. E dedik madem dergi evimizi çekmek istiyor 1 yıldır da hiç dergi çıkartmıyorlarmış buyursunlar. Biz dergi çekimi bekliyorken iş ağırlıklı olarak youtube çekimi oldu. Aga ben youtube çeksem kendim çekerim. Eşim zaten öyle bir şeyleri ballandıra ballandıra anlatmayı seven biri değil, ben de bir başkasının prodüksiyonuna tahammül edemem. Kamerayı tutuşundan mikrofonunun takılışına o an dert etmiştim. Benim aklım gün ışığında dergi fotoğrafları nasıl olacak kapak çekeceğiz daha biz şu an napıyoruz derdindeyim. Benim gerginlik çekime yansımış. Ortaya aha da bu çıktı. He videoyu izledim öyle aşırı kötü olmamış daha iyisi olurmuş ama bu linç tayfa en iyisine de bir kulp takar. Siz kendi aranızda bize büyük büyük laflar etmeye devam edin, ben gideyim kendime youtube kanalı açayım oradan da yürüyeyim :) dergi sayfası bile 700k izlendiyse hey yavrum…" sözleriyle video hakkında konuştu.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'e tepki üstüne tepki yağdı! Eşi Caner Yıldırım'ın savunması takipçilerini kızdırdı
ETİKETLER
#sosyal medya
#hande erçel
#Diksiyon
#Gamze Erçel
#Caner Yıldırım
#Videolara Tepki
#Dergi Röportajı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.