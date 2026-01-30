Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'e tepki üstüne tepki yağdı! Eşi Caner Yıldırım'ın savunması takipçilerini kızdırdı

Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım evlerinin kapılarını ilk kez bir dergi için açtı. Videoda kısa cümleler kuran Gamze Erçel'e diksiyonundan dolayı tepki yağdı. Video yorumlara kapatılırken, Caner Yıldırım gelen yorumlara sosyal medya hesabından cevap verdi.

GAMZE ERÇEL'E ELEŞTİRİ YAĞDI EŞİ CANER YILDIRIM'DAN TEPKİ GELDİ

Bu yorumlara, Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım sert bir yanıt verdi. Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "10 dakikalık bir videodan büyük büyük çıkarımlar yapabilecek insanlar… Sizin derdiniz başka. Ayrıca internetten insan kötülemek başka bir işsizlik seviyesi. Gerçekten dolu insanlar kendi işlerine bakarlar, başkalarına efor sarf etmezler."

Caner Yıldırım'ın son paylaştığı gönderiye takipçilerinden eleştiri yağdı. Hakarete varan sözleri sonrası Caner Yıldırım için "Bu kadarını beklemiyordum", "Bence çok kaba olmuş", "Hiç gerek yoktu cevap vermesine" gibi yorumlar yapıldı.

Paylaşımlarına devam eden Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım "Valla biz kulp takma işini mobilyada da otomobillerde de neredeyse bıraktık. Ancak anladığım kadarıyla toplumun bir kesimi kulp takma işini kendilerine görev edinmiş. Açtım şu videoyu bi daha izledim neymiş arkadaş dedim bu kadar eşimin konuşmasını görecek mevzu. İyi de izlenmiş he. Derginin tüm zamanlarının en çok izlenen içeriği olmuş. Çok soran oluyordu parkesinden, duvar kaplamasına, aydınlatmasından mutfak tezgahına. E dedik madem dergi evimizi çekmek istiyor 1 yıldır da hiç dergi çıkartmıyorlarmış buyursunlar. Biz dergi çekimi bekliyorken iş ağırlıklı olarak youtube çekimi oldu. Aga ben youtube çeksem kendim çekerim. Eşim zaten öyle bir şeyleri ballandıra ballandıra anlatmayı seven biri değil, ben de bir başkasının prodüksiyonuna tahammül edemem. Kamerayı tutuşundan mikrofonunun takılışına o an dert etmiştim. Benim aklım gün ışığında dergi fotoğrafları nasıl olacak kapak çekeceğiz daha biz şu an napıyoruz derdindeyim. Benim gerginlik çekime yansımış. Ortaya aha da bu çıktı. He videoyu izledim öyle aşırı kötü olmamış daha iyisi olurmuş ama bu linç tayfa en iyisine de bir kulp takar. Siz kendi aranızda bize büyük büyük laflar etmeye devam edin, ben gideyim kendime youtube kanalı açayım oradan da yürüyeyim :) dergi sayfası bile 700k izlendiyse hey yavrum…" sözleriyle video hakkında konuştu.