Medipol'den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın donörü netleşti

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’ın son durumunda önemli gelişmeler yaşandı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek; “Uyumlu donör için Etik Kurul onayı alındı, ameliyat için gün sayıyoruz” dedi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 10:32

Türkiye’nin sevilen oyuncularından ’ın sağlık durumunda sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde karaciğer yetmezliği tedavisi gören Özkan’ın hem sağlık değerleri düzeldi hem de nakil için beklenen donör bulundu. Süreci yöneten Organ Naki Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, son durumu paylaştı.

DEĞERLERİ İYİLEŞTİ, RİSK AZALDI

Sanatçı Özkan’a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten Prof. Yaprak, “Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22’den 14’e düşürmeyi başardık” dedi.

Medipol'den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın donörü netleşti

SET ARKADAŞI DONÖR OLDU

Prof. Dr. Yaprak, tedavi sürerken eş zamanlı yürütülen canlı donör arayışının da sonuçlandığını açıkladı. Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğunu belirten Prof. Yaprak, “Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk aday kameraman Salih Kıvırcık, Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz” dedi.

Medipol'den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın donörü netleşti

“YASAL ONAY TAMAM, AMELİYATA HAZIRIZ”

Nakil sürecinin prosedürlerine ilişkin bilgi veren Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise, “En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık’ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık” ifadelerini kullandı.

