AJet'ten çılgın kampanya! 21 dolardan başlayan fiyatlarla yurt dışı

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt dışı bağlantılı uçuşlarında geçerli indirim kampanyası başlattı. AJet’in sefer yaptığı seçili dış hat rotaları arasındaki İstanbul ve Ankara bağlantılı uçuşlarına ait biletler 21 dolardan başlıyor.

21 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

AJet, Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Türk Cumhuriyetleri’nden Kuzey Afrika’ya sefer yaptığı 30 ülkeyi kapsayan bağlantılı uçuş kampanyası ile Dünya’yı birbirine bağlıyor. AJet’in bağlantılı uçuş kampanyası ile Almanya’dan Mısır’a, İngiltere’den Suudi Arabistan’a, seçili dış hat rotalarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ya da Ankara Esenboğa Havalimanı bağlantılı uçak biletleri 21 dolardan başlıyor. 30 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00’den 9 Şubat 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak indirimli biletler, 30 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

90 BİN KOLTUKLA SINIRLI

Kampanya ile 90 bin koltuk satışa sunulacak. Kabin bagajlarında da indirim fırsatı sunan kampanya kapsamında, bağlantılı uçuşlardaki kabin bagajı toplam 10 euroya alınabilecek. İndirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satışta olacak.

Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler: Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsviçre, İsveç, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan.