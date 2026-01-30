ABD-İran krizinde Türkiye devrede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran lideri Mesud Pezeşkiyan arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye - İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ülkemizde bulunan İran Dışişleri Bakanını da bugün kabul edeceğini belirtti.