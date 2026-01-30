Altın resmen çakıldı! Bir gecede rekor kayıp: İşte 30 Ocak 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla piyasalar altüst oldu. Fed, politika faizini yüzde 3,50 - 3,75 seviyesinde sabit tutarken, altın aniden fırladı. Dün 7 bin 800 lirayı gören gram altın bugün ise resmen çakıldı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Ocak 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 7.265 TL
Gram Altın Satış: 7.266 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 12.720 TL
Çeyrek Altın Satış: 12.995 TL
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 25.441 TL
Yarım Altın Satış: 25.989 TL
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 51.391,59₺
Tam Altın Satış: 52.407,77₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 7.099,52₺
22 Ayar Bilezik Satış: 7.527,49₺
GÜMÜŞ
Gümüş Alış: 154,91₺
Gümüş Satış: 155,09₺