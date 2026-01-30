Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Apple Türkiye’den fiyat güncellemesi: Vergi indirimi App Store’a yansıdı

Dijital Hizmet Vergisi’ndeki düşüş sonrası Apple, Türkiye’de App Store fiyatlandırmasını ve geliştirici gelirlerini yeniden düzenledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Apple Türkiye’den fiyat güncellemesi: Vergi indirimi App Store’a yansıdı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 11:50

Apple, ’de fiyatlandırması ve geliştirici gelirlerine ilişkin önemli bir güncellemeyi hayata geçirdi. Şirketin geliştiricilere gönderdiği bilgilendirmeye göre, Dijital Hizmet Vergisi’nin (DST) yüzde 7,5’ten yüzde 5’e düşürülmesiyle birlikte uygulama ve uygulama içi satın alımların gelir hesaplamaları yeniden yapıldı. Söz konusu değişiklik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Apple Türkiye’den fiyat güncellemesi: Vergi indirimi App Store’a yansıdı

Aralık ayında yapılan yasal düzenleme ile yürürlüğe giren vergi indirimi, Apple’ın otomatik fiyatlandırma sistemini doğrudan etkiledi. Şirket, App Store’daki fiyat ve gelir hesaplamalarının kamuya açık döviz kuru verileriyle çalışan otomatik sistemler üzerinden yapıldığını, temel amaçlarının ise ülkeler arasında fiyat tutarlılığını korumak olduğunu vurguluyor.

Apple Türkiye’den fiyat güncellemesi: Vergi indirimi App Store’a yansıdı

GELİŞTİRİCİ GELİRLERİ OTOMATİK OLARAK GÜNCELLENDİ

Vergi oranındaki düşüşle birlikte Türkiye App Store’unda satılan uygulamalar ve uygulama içi satın alımlardan elde edilen geliştirici gelirleri de yeniden düzenlendi. Apple’ın aktardığına göre bu süreç tamamen otomatik ilerledi; yani geliştiricilerin ekstra bir işlem yapmasına gerek kalmadı.

Apple Türkiye’den fiyat güncellemesi: Vergi indirimi App Store’a yansıdı

Ancak her kalem bu güncellemenin kapsamına girmiyor. Otomatik yenilenen aboneliklerin fiyatları değişiklikten etkilenmezken, geliştiricilerin fiyatlarını manuel olarak belirlediği uygulama ve satın alma seçeneklerinde de zorunlu bir güncelleme yapılmadı.

2027 İÇİN YENİ BİR GÜNCELLEME SİNYALİ

Mevcut mevzuata göre Dijital Hizmet Vergisi’nin Ocak 2027 itibarıyla yüzde 2,5’e düşürülmesi planlanıyor. Bu da önümüzdeki dönemde App Store fiyatları ve geliştirici gelirleri için yeni bir ayarlamanın daha gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Apple Türkiye’den fiyat güncellemesi: Vergi indirimi App Store’a yansıdı

Öte yandan Apple, yalnızca Türkiye’de değil, toplam sekiz ülkede daha vergi kaynaklı fiyat güncellemeleri yaptı. Bhutan’da yüzde 5 oranında Mal ve Hizmet Vergisi (GST) ilk kez uygulanmaya başlanırken, Mauritius’ta yüzde 15 KDV devreye alındı. Kazakistan’da KDV oranı yüzde 12’den yüzde 16’ya, Rusya’da ise yüzde 20’den yüzde 22’ye yükseltildi. Zimbabve’de KDV yüzde 15’ten yüzde 15,5’e çıkarıldı. Finlandiya’da haber, dergi, kitap ve sesli kitaplar için uygulanan indirimli KDV oranı yüzde 14’ten yüzde 13,5’e düşürüldü. Litvanya’da aynı içerikler için bu oran yüzde 9’dan yüzde 5’e çekildi. Gana’da ise 2019’da COVID-19 sürecinde getirilen Sağlık İyileştirme Vergisi kaldırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ndan radikal karar! "Artık göremeyeceksiniz"
Adana'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı
AJet'ten çılgın kampanya! 21 dolardan başlayan fiyatlarla yurt dışı
ETİKETLER
#app store
#Dijital Hizmet Vergisi
#TÜRKİYE
#Geliştirici Gelirleri
#Fiyat Güncellemesi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.