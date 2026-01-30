Apple Türkiye’den fiyat güncellemesi: Vergi indirimi App Store’a yansıdı

Apple, Türkiye’de App Store fiyatlandırması ve geliştirici gelirlerine ilişkin önemli bir güncellemeyi hayata geçirdi. Şirketin geliştiricilere gönderdiği bilgilendirmeye göre, Dijital Hizmet Vergisi’nin (DST) yüzde 7,5’ten yüzde 5’e düşürülmesiyle birlikte uygulama ve uygulama içi satın alımların gelir hesaplamaları yeniden yapıldı. Söz konusu değişiklik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Aralık ayında yapılan yasal düzenleme ile yürürlüğe giren vergi indirimi, Apple’ın otomatik fiyatlandırma sistemini doğrudan etkiledi. Şirket, App Store’daki fiyat ve gelir hesaplamalarının kamuya açık döviz kuru verileriyle çalışan otomatik sistemler üzerinden yapıldığını, temel amaçlarının ise ülkeler arasında fiyat tutarlılığını korumak olduğunu vurguluyor.

GELİŞTİRİCİ GELİRLERİ OTOMATİK OLARAK GÜNCELLENDİ

Vergi oranındaki düşüşle birlikte Türkiye App Store’unda satılan uygulamalar ve uygulama içi satın alımlardan elde edilen geliştirici gelirleri de yeniden düzenlendi. Apple’ın aktardığına göre bu süreç tamamen otomatik ilerledi; yani geliştiricilerin ekstra bir işlem yapmasına gerek kalmadı.

Ancak her kalem bu güncellemenin kapsamına girmiyor. Otomatik yenilenen aboneliklerin fiyatları değişiklikten etkilenmezken, geliştiricilerin fiyatlarını manuel olarak belirlediği uygulama ve satın alma seçeneklerinde de zorunlu bir güncelleme yapılmadı.

2027 İÇİN YENİ BİR GÜNCELLEME SİNYALİ

Mevcut mevzuata göre Dijital Hizmet Vergisi’nin Ocak 2027 itibarıyla yüzde 2,5’e düşürülmesi planlanıyor. Bu da önümüzdeki dönemde App Store fiyatları ve geliştirici gelirleri için yeni bir ayarlamanın daha gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Öte yandan Apple, yalnızca Türkiye’de değil, toplam sekiz ülkede daha vergi kaynaklı fiyat güncellemeleri yaptı. Bhutan’da yüzde 5 oranında Mal ve Hizmet Vergisi (GST) ilk kez uygulanmaya başlanırken, Mauritius’ta yüzde 15 KDV devreye alındı. Kazakistan’da KDV oranı yüzde 12’den yüzde 16’ya, Rusya’da ise yüzde 20’den yüzde 22’ye yükseltildi. Zimbabve’de KDV yüzde 15’ten yüzde 15,5’e çıkarıldı. Finlandiya’da haber, dergi, kitap ve sesli kitaplar için uygulanan indirimli KDV oranı yüzde 14’ten yüzde 13,5’e düşürüldü. Litvanya’da aynı içerikler için bu oran yüzde 9’dan yüzde 5’e çekildi. Gana’da ise 2019’da COVID-19 sürecinde getirilen Sağlık İyileştirme Vergisi kaldırıldı.