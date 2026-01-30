CANLI! UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında temsilcimiz Galatasaray, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Ligi 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, play-off turuna yükselmeye hak kazandı. Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi ise bugün belli olacak. UEFA tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından sarı-kırmızılıların, Devler Ligi play-off rakibi netlik kazanacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı izlemek isteyen taraftarlar için yayın bilgileri belli oldu. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın programı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi canlı ve şifresiz olarak UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Kura çekiminin ardından takımların play-off turundaki rakipleri belli olacak. Galatasaray'ın play-off turu rakibinin Juventus veya Atletico Madrid olması öngörülüyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları ise 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. İkinci rövanş maçlar ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Galatasaray ilk karşılaşmayı kendi evinde oynayacakken, ikinci mücadeleye ise deplasmanda çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi bugün UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde gerçekleştirilecek. UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden kura çekimini takip edebilecekler.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.00'te başlayacak. Kura çekimine katılacak olan takımlar şöyle:

Real Madrid

Inter

PSG

Newcastle United

Juventus

Atletico Madrid

Atalanta

Leverkusen

Borrussia Dortmund

Olympiakos

Club Brugge

Galatasaray

Monaco

Karabağ

Bodo/Glimt

Benfica

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını ilk 8'de bitirerek, doğrudan son 16 turuna yükselen takımlar ise şöyle oldu:

Arsenal

Bayern Münih,

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting Lizbon

Manchester City