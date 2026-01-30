CANLI! UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray rakibi belli oluyor

Kategoriler
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında temsilcimiz Galatasaray, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Ligi 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, play-off turuna yükselmeye hak kazandı. Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi ise bugün belli olacak. UEFA tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından sarı-kırmızılıların, Devler Ligi play-off rakibi netlik kazanacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı izlemek isteyen taraftarlar için yayın bilgileri belli oldu. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi canlı ve şifresiz olarak UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Kura çekiminin ardından takımların play-off turundaki rakipleri belli olacak. Galatasaray'ın play-off turu rakibinin Juventus veya Atletico Madrid olması öngörülüyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları ise 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. İkinci rövanş maçlar ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Galatasaray ilk karşılaşmayı kendi evinde oynayacakken, ikinci mücadeleye ise deplasmanda çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi bugün UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde gerçekleştirilecek. UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden kura çekimini takip edebilecekler.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.00'te başlayacak. Kura çekimine katılacak olan takımlar şöyle:
Real Madrid
Inter
PSG
Newcastle United
Juventus
Atletico Madrid
Atalanta
Leverkusen
Borrussia Dortmund
Olympiakos
Club Brugge
Galatasaray
Monaco
Karabağ
Bodo/Glimt
Benfica
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını ilk 8'de bitirerek, doğrudan son 16 turuna yükselen takımlar ise şöyle oldu:
Arsenal
Bayern Münih,
Liverpool
Tottenham
Barcelona
Chelsea
Sporting Lizbon
Manchester City