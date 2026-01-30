Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Gündem
Eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur yolsuzluk davasında kendisini savundu

Kırıkkale'de tutuklanarak görevden alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da içinde olduğu icbar suretiyle irtikap iddiasıyla ilgili dava başladı. Sungur, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken bina kontrollerinde yanlış işlemleri iptal ettiklerini savundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 05:05
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 05:05

Kırıkkale'de "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanık, hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, U.B., S.A., O.U. ve C.Y. ile tutuksuz sanıklar Y.N.Y., D.A., E.Y., Z.Ç. ve M.S. hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ö.B. ile müşteki C.S. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"18 MİLYON TL'Yİ İŞ ADAMI U.B.'YE GÖNDERDİM"

Tutuksuz sanık ve itirafçı Y.N.Y, savunmasında Ahmet Sungur ile uzun yıllardır ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde olduğunu söyledi. Kendisine ait olan banka hareketlerinin araç satışları ile alacak vereceklerden kaynaklandığını öne süren Y.N.Y, aldıkları 18 milyon lirayı iş adamı sanık U.B'ye gönderdiğini ifade etti.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur yolsuzluk davasında kendisini savundu

Y.N.Y., alınan paraları U.B'nin yönlendirmesiyle piyasa borçlarının ödenmesinde kullanıldığını anlattı. İtirafçı olmasından dolayı bu süreçte sanık O.U. ile U.B'nin yakın çevresinden tehdit aldığını söyleyen Y.N.Y., bunun üzerine kendilerinden şikayetçi olduğunu kaydetti.

AHMET SUNGUR: YANLIŞ İŞLEMLER İPTAL EDİLDİ

Tutuklu sanık Ahmet Sungur ise duruşmadaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. İrtikap suçunu işlemesinin mümkün olmadığını belirten Sungur, seçim sonrası binaların kontrol edilmesi için talimat verdiklerini ve yanlış işlemleri iptal ettiklerini söyledi. Y.N.Y'yi uzun yıllardır tanıdığını aktaran Sungur, yaşadığı borç sorununu öğrendikten sonra kendisini uyardığını, ardından aleyhlerine ifade verdiğini öne sürdü.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Sanıklar O.U, U.B. ve Ö.B'nin savunmalarının ardından avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi. Duruşma, 30 Ocak cuma günü saat 09.30'da devam edecek.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur yolsuzluk davasında kendisini savundu

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te eski Belediye Başkan Ahmet Sungur ile C.Y., O.U., S.A., U.B., Y.N.Y., D.A., E.Y., M.S., Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alınmıştı.

Sungur ile C.Y., O.U., S.A. ve U.B. tutuklanmış, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ahmet Sungur, D.A., Y.N.Y., C.Y., O.U., S.A., M.S., Ö.B., D.A. ve U.B. hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, Z.Ç. ile E.S. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı
ETİKETLER
#Gündem
