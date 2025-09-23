Menü Kapat
TGRT Haber
26°
 Onur Kaya

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı

Kırıkkale'de 'icbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında geçen cuma gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 kişi, dün sabah adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Ahmet Sungur'un da içinde yer aldığı 5 kişi tutuklandı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
03:17
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
03:17

'nin Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında cuma günü gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç'. pazartesi sabahı adliyeye sevk edildi.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı

AHMET SUNGUR VE 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve S.G.Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı

Belediye Başkanı Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A. ve eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.N.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı

AK PARTİ'DEN 'İHRAÇ' KARARI

Öte yandan Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. F.M. Ş.A. ve M.Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

