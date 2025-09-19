Yahşihan Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması çerçevesinde Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de olduğu 7 şüpheli polis ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.

YAHŞİYAN BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan, Kırıkkale Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta Yahşiyan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.